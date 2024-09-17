РВИО и Общественная палата Татарстана провели дискуссию о патриотизме

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ

На базе казанского мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» региональное отделение Российского военно-исторического и Общественная палата Татарстана провели дискуссию о многогранности чувства патриотизма. Об этом сообщает пресс-служба ОП РТ.

Перед активистами разных организаций, заявляющих патриотическую деятельность в качестве своих целей, выступили координатор по взаимодействию с волонтерскими и общественными организациями «Ярдәм янәшә» Дамир Нургалиев, руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабутдинов, исполнительный директор РВИО в Татарстане Тимур Камалетдинов и член координационного совета «Поискового движения России» в Приволжском федеральном округе Андрей Мордвинов. Последний выступил в качестве модератора.

Участники дискуссии пришли к выводу, что патриотизм сегодня ассоциируется только с ведением боевых действий, однако этот феномен не может быть сведен к войне.

«Патриотизм — это не только про военное наполнение, нельзя забывать и про созидательную составляющую», — подчеркнул Тимур Камалетдинов, добавив, что настоящая любовь к Родине охватывает множество аспектов жизни.

Андрей Мордвинов в свою очередь заявил о важности изучения истории. «Не зная своего прошлого, невозможно познать свое будущее. Память поколений, народная память — важнейшие элементы для понимания нашей идентичности», — отметил он.

Именно этим и занимаются поисковые отряды, которые разыскивают останки без вести пропавших героев Великой Отечественной войны, обратил внимание спикер.

Руслан Шигабутдинов напомнил о премии «Герои нашего времени», которой были награждены как взрослые, так и дети. Среди них оказались семилетний мальчик, который проявил героизм, спасая свою одноклассницу от взрослого мужчины с психическими отклонениями, и врач, попавший в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему мастерству.

Ближе к концу беседы Дамир Нургалиев поделился историей о бойце, который ждал медаль. Как оказалось впоследствии, медаль была не наградой, а простой разукрашенной бумажкой от незнакомой девочки Алины под упаковкой чак-чака. Дело в том, что людям, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, необходима обычная человеческая поддержка, пояснил он.

В завершение дискуссии участники имели возможность погрузиться в историю Татарстана и России с помощью цифровой выставки, открывая неизвестные им прежде факты.