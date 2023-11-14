Рузиля Фаттахова: Всю ответственность за сохранение языка возлагать на учителя – ошибка

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Не отрицая роли учителя в сохранении татарского языка, делать его главным ответственным за это – неверный подход, заявила руководитель Ассоциации учителей татарского языка, доцент Института развития образования РТ Рузиля Фаттахова. Своим видением она поделилась на пленарном заседании Всероссийского форума «Туган тел».

Она напомнила слова Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева о том, что учителя татарского языка и литературы выполняют особую миссию по сохранению родного языка.

«Безусловно, работа учителя родного языка многогранна, от него требуется много энергии и силы воли, поэтому на этом поприще учителю татарского языка необходима всесторонняя поддержка. Большая ошибка всю ответственность за сохранение языка возлагать только на учителя», – сказала руководитель ассоциации.

Учителя, в первую очередь, должны опираться на поддержку родителей, которые и выбирают для своего ребенка родной язык для изучения в школе, отметила она.

Рузиля Фаттахова также обратила внимание на то, что учителя татарского языка и литературы — не просто предметники, а деятели, которые ведут работу по воспитанию детей в национальных традициях, передают наследие народа будущим поколениям.

«Обмен опытом, проведение полезных содержательных мероприятий, реализация смелых проектов — вот наша цель, для этого у нас сильный потенциал. Язык — то, на чем держится и культура, и сам народ», — подчеркнула она в своем выступлении.

Гульнар Гарифуллина