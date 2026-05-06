«Рувики» запустила к 9 Мая интерактивную карту Великой Отечественной войны

Ко Дню Победы интернет-энциклопедия «Рувики» подготовила новый проект – «Линию Победы». Это интерактивная карта Великой Отечественной войны, которая позволяет наглядно проследить ход боевых действий и ключевые этапы войны, сообщает пресс-служба платформы.

С помощью этой инициативы пользователи могут проследить общее движение линии фронта, а также изучать детальные карты отдельных сражений. Интерактивная карта сопровождается энциклопедическими материалами: с нее можно перейти к статьям о ключевых деятелях той эпохи, военных операциях, их ходе и значении.

Проект сочетает визуализацию исторических данных и энциклопедический контент. Все материалы, включая отображение линии фронта и представленные военные операции, проходят экспертизу Российской академии наук.

На текущем этапе в «Линии Победы» доступны следующие ключевые операции:

– Ленинградская стратегическая оборонительная операция (10 июля 1941 – 30 сентября 1941);

– Оборонительный этап Битвы за Москву (30 сентября 1941 – 5 декабря 1941);

– Наступательный этап Битвы за Москву (5 декабря 1941 – 20 апреля 1942);

– Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля 1942 – 18 ноября 1942);

– Сталинградская стратегическая наступательная операция (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943);

– Операция по прорыву блокады Ленинграда «Искра» (12 января 1943 – 30 января 1943);

– Берлинская стратегическая наступательная операция (16 апреля 1945 – 2 мая 1945).

В дальнейшем, заверили в пресс-службе интернет-энциклопедии, проект будет пополняться новыми операциями и материалами, расширяя представление о главных событиях Великой Отечественной. Инициатива призвана сделать изучение истории более наглядным и доступным, объединяя технологические решения и проверку данных экспертами.

Отдельное внимание организаторы ресурса уделяют сохранению памяти о людях и их подвигах. Данное направление реализуется в рамках проекта «Наши герои – наша история!». Речь идет об открытой библиотеке героев страны, где пользователи могут изучать биографии, читать описания подвигов и добавлять истории представителей своей семьи. Здесь представлены Герои Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои социалистического труда, Герои труда Российской Федерации и Матери-героини Российской Федерации.