«РУВИКИ» запустила энциклопедию трудовых династий России

Интернет-энциклопедия «РУВИКИ» открыла спецпроект «Трудовые династии», который впервые объединяет подлинные истории семей, поколениями сохраняющих верность одной профессии. На старте цифровая база знаний собрала статьи о более чем 300 династиях из 30 регионов страны – от учителей и врачей до металлургов, энергетиков и хлеборобов, сообщает пресс-служба «РУВИКИ».

Проект задуман как интерактивная карта профессиональной преемственности России. Для каждого региона-участника на платформе создан отдельный цифровой раздел. В нём в строгом, но увлекательном академическом формате рассказывается о семьях, чей совокупный трудовой стаж в рамках одной специальности нередко исчисляется веками.

Генеральный директор интернет-энциклопедии «РУВИКИ» Владимир Медейко отметил, что за каждой статьёй в «Трудовых династиях» стоит не просто перечень дат и наград, а реальный опыт поколений, который ковал историю регионов и всей страны. По его словам, создаётся общедоступная база знаний, чтобы эти уникальные семейные архивы и традиции не были забыты, а стали ориентиром для молодых профессионалов.

Примеры историй проекта «Трудовые династии»:

Нефтегазовая отрасль и фамильный герб. История династии Федотовых (Западная Сибирь и Южный Урал) насчитывает более 375 лет совокупного стажа. У семьи есть собственный герб, где десять гвоздей в форме звёзд в подкове символизируют десять детей внука родоначальника.

Более 370 лет верности комбинату. В Вологодской области три поколения династии Заугаровых–Бубиных накопили стаж свыше 370 лет. Один из мастеров с трёх лет приходил на комбинат с родными, а позже стал там токарем и наставником.

Начало пути в 11 лет. В Тульской области династия Стабровых ведёт историю с 1913 года. Её основатель пришёл на патронный завод в 11 лет учиться слесарному делу, а со временем на предприятии стали работать его супруга, дети и внуки.

Вековые традиции в металлургии и медицине. Три поколения семьи Соколенко в Белгородской области отдали Старооскольскому механическому заводу более 233 лет общего стажа. В Псковской области медицинская династия Дитрихов объединяет 12 человек со стажем около 248 лет.

Учителя пяти регионов. Педагогическая династия Ткачевских–Борисовых–Комаровых преподаёт с 1880 года. Их деятельность охватывает Орловскую, Курскую, Тверскую области, Марий Эл и Алтайский край – от уроков рисования до физики и информатики.

Проект «Трудовые династии» открыт для читателей и продолжает масштабироваться, пополняясь новыми именами и регионами. Ознакомиться с историями семей, меняющих облик российской промышленности, науки и культуры, можно в разделе специальных проектов на главной странице «РУВИКИ».