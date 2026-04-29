РУВИКИ представила технологии искусственного интеллекта на Российском интернет-форуме

Интернет-энциклопедия РУВИКИ приняла участие в XXX Российском интернет-форуме (РИФ-2026), где команда проекта присоединилась к обсуждению ключевых технологических и отраслевых трендов.

В рамках форума РУВИКИ организовала брендированную зону с интерактивным ИТ-квизом. Участники могли проверить свои знания, получить призы и познакомиться с возможностями платформы.

Деловая программа форума была посвящена развитию технологий, изменениям на рынке труда и внедрению искусственного интеллекта. Представители РУВИКИ участвовали в нескольких тематических сессиях, связанных с этими направлениями.

27 апреля команда проекта приняла участие в конференции «Технологический ландшафт 2026–2030: от ИТ-инфраструктуры к экономике агентов». На ней обсуждались развитие искусственного интеллекта, сценарии его применения и уровень доверия к технологиям. В РУВИКИ отмечают, что эти вопросы напрямую связаны с развитием нейропоиска и инструментов, упрощающих работу с энциклопедическими материалами и доступ к проверенной информации.

Советник заместителя генерального директора по развитию продуктов и информационных технологий РУВИКИ Сергей Стольников заявил, что искусственный интеллект не заменит человека, но заменит тех, кто не умеет им пользоваться.

По его словам, проекты, использующие возможности ИИ, будут выигрывать конкуренцию на рынке, однако контроль за работой алгоритмов необходим для обеспечения корректности процессов и достоверности данных.

28 апреля команда РУВИКИ участвовала в дискуссии «Учиться или генерировать: в поисках баланса», посвященной влиянию ИИ на образование. Участники обсуждали соотношение между использованием технологий и развитием критического мышления, достоверность создаваемого контента, риски утечки данных и необходимость регулирования применения искусственного интеллекта в обучении.

Заместитель генерального директора РУВИКИ Елена Литовченко отметила, что ключевой ценностью проекта является достоверность, основанная на сочетании технологий и академической экспертизы.

По ее словам, будущее отрасли связано с гибридной моделью проверки данных, где ИИ выступает инструментом сбора и обработки информации, а финальную верификацию осуществляют ученые и эксперты. Она также указала, что проекты, полностью основанные на человеческом труде, будут проигрывать в скорости, а решения, работающие исключительно на ИИ, – в точности.

В рамках форума также прошла сессия «Новая реальность профессий: естественный или искусственный интеллект?», где обсуждалось влияние технологий на рынок труда.

Елена Литовченко рассказала, что в РУВИКИ уже работают смешанные команды людей и ИИ-агентов. По ее словам, алгоритмы берут на себя рутинные задачи: обновляют данные на основе новостей, расширяют статьи, проверяют источники и готовят черновики материалов. При этом окончательная проверка и принятие решений остаются за специалистами и экспертами.

РИФ-2026 объединил представителей бизнеса, государства и ИТ-отрасли. Участники обсуждали регулирование цифровой сферы, поддержку технологического сектора, развитие ИТ-решений и их влияние на общество.