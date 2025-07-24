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Общество 24 июля 2025 15:53

РУВИКИ и «Сәләт» запускают школу для авторов на татарском языке

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РУВИКИ и «Сәләт» запускают школу для авторов на татарском языке
Фото: пресс-служба «Интернет-энциклопедии "РУВИКИ"»

Интернет-энциклопедия РУВИКИ и сообщество «Сәләт» объединяют усилия для продвижения татарского языка и культуры в цифровой среде. 23 июля 2025 года на XIV Международном молодежном образовательном форуме «Сәләт» стороны подписали соглашение о партнерстве.

В рамках проекта осенью стартует школа «РУВИКИ – Сәләт», где участники освоят навыки написания энциклопедических статей, научатся работать с источниками и начнут наполнять татароязычный раздел РУВИКИ новым контентом.

Цели инициативы:

  • Расширить присутствие татарского языка в интернете;
  • Повысить медиаграмотность и вовлеченность талантливой молодежи;
  • Поддержать развитие интеллектуальных и профессиональных навыков;
  • Способствовать сохранению культурного наследия Татарстана.

Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко отметил, что привлечение молодых авторов способствует не только сохранению уникального наследия, но и формированию нового поколения лидеров. Руководитель «Сәләт» Джавдет Сулейманов подчеркнул, что партнерство строится на общих ценностях и стремлении сделать родной язык основой для развития и самореализации.

#форум сэлэт #молодежь #Татарстан
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