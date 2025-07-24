РУВИКИ и «Сәләт» запускают школу для авторов на татарском языке

Фото: пресс-служба «Интернет-энциклопедии "РУВИКИ"»

Интернет-энциклопедия РУВИКИ и сообщество «Сәләт» объединяют усилия для продвижения татарского языка и культуры в цифровой среде. 23 июля 2025 года на XIV Международном молодежном образовательном форуме «Сәләт» стороны подписали соглашение о партнерстве.

В рамках проекта осенью стартует школа «РУВИКИ – Сәләт», где участники освоят навыки написания энциклопедических статей, научатся работать с источниками и начнут наполнять татароязычный раздел РУВИКИ новым контентом.

Цели инициативы:

Расширить присутствие татарского языка в интернете;

Повысить медиаграмотность и вовлеченность талантливой молодежи;

Поддержать развитие интеллектуальных и профессиональных навыков;

Способствовать сохранению культурного наследия Татарстана.

Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко отметил, что привлечение молодых авторов способствует не только сохранению уникального наследия, но и формированию нового поколения лидеров. Руководитель «Сәләт» Джавдет Сулейманов подчеркнул, что партнерство строится на общих ценностях и стремлении сделать родной язык основой для развития и самореализации.