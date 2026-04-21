«Рувики» и КФУ создают цифровой этнокультурный словарь татарского языка

«Рувики» и Казанский федеральный университет реализуют проект по созданию «Цифрового этнокультурного словаря татарского языка», направленного на сохранение и популяризацию языкового и культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба отечественной интернет-энциклопедии.

Основой проекта стал многотомный этнокультурный словарь, подготовленный Учебно-научной лабораторией по лингвокультурологии и лексикографии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. По замыслу его составителей, он отражает взаимосвязь языка и культуры через фразеологию, пословицы, поговорки и примеры из художественной литературы.

В рамках первого этапа реализации спецпроекта в «Рувики» перенесли два тома словаря, что позволило сохранить результаты научной работы в цифровом формате и открыть к ним доступ широкой аудитории. Пользователи получили возможность работать с материалами на татарском языке в удобной онлайн-среде.

На втором этапе проекта команда лингвистов переведет статьи словаря на русский язык. Это расширит аудиторию и позволит пользователям, не владеющим татарским, познакомиться с культурой и традициями через языковой материал.

«Цифровизация научных и образовательных материалов открывает новые возможности для сохранения и развития культурного наследия. Размещение таких проектов на платформе „Рувики“ делает знания доступными для широкой аудитории. Наш совместный проект с КФУ будет полезен для учащихся и учителей средних школ и гимназий, студентов филологических и культурно-художественных специальностей, а также для всех, кто интересуется сохранением национально-культурной самобытности», – заявил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

«Объединение усилий „Рувики“ и ученых кафедры общего языкознания и тюркологии КФУ в создании „Цифрового этнокультурного словаря татарского языка“ позволит не только сохранить уникальное языковое и культурное наследие народов России, но и сделать его доступным для широкой аудитории благодаря современным цифровым технологиям», – заметил в свою очередь директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов.

«Планируем, что наше сотрудничество, закрепленное соглашением, будет результативным и продолжительным», – добавил он.