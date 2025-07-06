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Общество 6 июля 2025 15:09

Рустям Галиев уходит с должности директора Нижнекамского театра

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В Нижнекамском татарском государственном театре им. Туфана Миннуллина ожидаются кадровые изменения – Рустям Галиев уходит с должности директора и становится артистом театра.

Уход Рустяма Галиева с поста директора подтвердила и первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова. Кандидатура нового директора пока не определена.

«Да, я действительно ухожу, – сказал сам Рустям Галиев. – Я все-таки решил уйти, так будет правильнее. В театр я пришел как артист, артистом и уйду. И возраст уже требует, и время подошло», – сказал он в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Народный артист Татарстана, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премий имени Марселя Салимжанова, имени Дамира Сиразиева, Почетный гражданин города Нижнекамска Рустям Галиев – один из основателей Нижнекамского татарского государственного театра. В 1989-2024 годах был главным режиссером, с 2009 года – директором театра.

Рузиля Мухаметова

#татарский театр #кадровые изменения
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