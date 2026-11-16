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Общество 16 ноября 2026 11:46

RuStore появится в списке обязательных приложений для Smart TV

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Правительство России утвердило изменения, согласно которым магазин приложений RuStore должны будут устанавливать на телевизоры с функцией Smart TV. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Ведомство пересмотрит список программ, которые производители обязаны предустанавливать на устройства в 2027 году. Новое требование позволит обеспечить доступ к российским цифровым сервисам, в том числе к тем, которых нет в магазинах Google Play и Google TV.

При этом наличие RuStore на телевизоре не обязывает владельцев пользоваться им. Решение об использовании магазина остается за пользователем.

«Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV», – добавили в пресс-службе Минцифры.

#приложение #Минцифры РФ #телевизор
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