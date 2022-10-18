Рустэм Заляй: Правду о «Ленинградской» симфонии Шостакович рассказал Фуату Мансурову

Великий русский композитор Дмитрий Шостакович создал свою симфонию №7, имеющую название «Ленинградская», еще до блокады. Об этом корреспонденту «Татар-информа» со ссылкой на слова известного дирижера, народного артиста России, Татарстана и Казахстана Фуата Мансурова рассказал дирижер Рустэм Заляй.

В официальных источниках указывается, что симфония была написана осенью 1941 года. Однако сам композитор в беседе с Фуатом Мансуровым говорил, что свое произведение он создал еще до войны и до блокады Ленинграда.

«Об этом мне рассказывал Фуат Мансуров. Он дирижировал Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио, лично виделся с Дмитрием Шостаковичем. Шостакович ему говорил, что написал эту симфонию “как реакцию на сталинский режим, его репрессии”», – привел слова композитора заслуженный деятель искусств РТ, бывший дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Рустэм Заляй.

В пресс-службе Санкт-Петербургской академической филармонии им. Дмитрия Шостаковича на запрос корреспондента «Татар-информа»» ответили, что не обладают такой информацией. «Возможно, нужно уточнить в семейном архиве», – отметили представители филармонии.

Симфония №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича – одно из важнейших произведений композитора, созданное в 1941 году. По официальным данным, первые три части симфонии были написаны в 1941 году в блокадном Ленинграде. 1 октября композитор с семьей был эвакуирован в город Куйбышев (Самара), симфония была завершена в декабре 1941 года.

Премьера произведения состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, где в то время находилась в эвакуации труппа Большого театра. Седьмая симфония была впервые исполнена в Куйбышевском театре оперы и балета оркестром ГАБТ СССР под управлением дирижера Самуила Самосуда. Премьера симфонии транслировалась радиостанциями на территорию как Советского Союза, так и за границу, а открывало трансляцию выступление Шостаковича.

Фоат Шакирович Мансуров – советский и российский дирижер, музыкант, лауреат Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая. Умер 12 июня 2010 года в Москве в возрасте 82 лет.

