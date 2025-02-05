Рустем Загидуллин: Забота о ветеранах СВО – приоритет национальной политики в этом году

Елабужский район Татарстана с рабочей поездкой посетил министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин. При его участии прошли сходы граждан в селе Большой Шурняк и собрание с трудовым коллективом филиала компании«Елабужские электрические сети».

«Безусловно, главный вызов для всех нас в современных условиях – успешное завершение специальной военной операции. Сегодня тысячи наших земляков сражаются за суверенитет страны и безопасность граждан. Татарстан вносит серьезный вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности государства», – отметил он.

Семьям участников СВО предоставляются федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки, а также адресная помощь. Министерство юстиции Республики Татарстан оказывает методическую помощь органам местного самоуправления в принятии нормативных правовых актов о мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

На 1 января было принято 2 560 таких муниципальных актов. Среди них, например, единовременные выплаты, освобождение от уплаты налогов, предоставление горячего питания в образовательных учреждениях и множество других мер поддержки.

Государственное юридическое бюро Республики Татарстан, подведомственное Министерству юстиции, активно взаимодействует с фондом «Защитники Отечества» в рамках соглашения о сотрудничестве для оказания бесплатной юридической помощи бойцам и их семьям.

Кроме того, министр сообщил, что по примеру федеральной программы «Время героев» в текущем году готовится к запуску специальный республиканский проект для участников СВО. Он позволит развить профессиональные и управленческие навыки ветеранов специальной военной операции, чтобы защитники Отечества могли укрепить систему власти и проявить себя на ответственных постах.

«Крайне важно окружить максимальной заботой ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО и их семьи, а также держать под контролем предоставление всех мер социальной поддержки», – подчеркнул Рустем Загидуллин.