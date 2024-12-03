Рустем Загидуллин: Высококвалифицированные юристы являются опорой для государства

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин поздравил действующих юристов и ветеранов юридического сообщества республики с профессиональным праздником.

«Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается профессиональный праздник, который объединяет представителей одной из самых уважаемых и ответственных профессий. Сегодня высококвалифицированные и опытные специалисты составляют прочный фундамент юридического сообщества, являясь опорой для государства», — подчеркнул он.

«Эффективность нашей работы напрямую зависит от способности адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям времени. В этом контексте юридическое сообщество Татарстана играет ключевую роль, находясь в авангарде государственных и законодательных инициатив, направленных на дальнейшее социально-экономическое нашей страны», — выразил уверенность министр.

«Значительная часть работы юриста связана с помощью людям в различных жизненных ситуациях. Особенно важным приоритетом в этой сфере деятельности в современных реалиях стало предоставление квалифицированной юридической поддержки людям, участвующим в специальной военной операции, а также членам их семей», — добавил Рустем Загидуллин.

«Убежден, что честный труд, активная гражданская позиция и высокая принципиальность, характерные для юридического сообщества Татарстана, будут и далее служить основой для формирования современного правового пространства в республике», — заметил глава Минюста РТ.

«В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, терпения и мудрости в работе, особенно в сложных и ответственных ситуациях, которые требуют глубокого понимания закона и справедливости. Пусть в вашей жизни будет гармония и благополучие!» — заключил министр юстиции Татарстана.