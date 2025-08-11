Рустем Загидуллин: Татарстан сегодня – это республика достижений

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В ходе рабочей поездки в Елабугу министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин встретился с трудовым коллективом компании «Алабуга Соте». Основной темой разговора стало обсуждение социально-экономического развития Елабужского района и республики в целом, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Спикер подчеркнул, что в Татарстане создана одна из наиболее мощных в России систем социальной поддержки, а Рустам Минниханов всегда ставил и ставит во главу угла комфорт и благополучие каждого жителя республики. Особое внимание уделяется семьям с детьми, участникам специальной военной операции и членам их семей.

В республике юридическая помощь является важной составляющей комплексной системы поддержки военнослужащих и их близких. Бесплатное правовое сопровождение реализует на постоянной основе Государственное юридическое бюро РТ. За первое полугодие 2025 года юристы бюро оказали бесплатную юридическую помощь более чем 800 бойцам и членам их семей.

Кроме того, в Татарстане предусмотрено 62 социальных меры поддержки для жителей. В 2024 году ими воспользовались 1,1 млн человек. При этом особое внимание уделяется семьям с детьми, малоимущим и людям с ограниченными возможностями, отметил министр.

«Татарстан сегодня – это республика достижений. Наши успехи базируются на созидательном труде всех поколений татарстанцев, преданности республике и верности традициям, на любви к родине. Мы продолжим последовательную работу по решению тех проблемных вопросов, которые все еще остаются, и будем активно работать над их решением вместе», – заключил Рустем Загидуллин.