Рустем Загидуллин: Расхождения в наименованиях населенных пунктов РТ устранены

Министерство юстиции Республики Татарстан ведет Реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов. На федеральном уровне сведения о населенных пунктах включаются в Государственный каталог географических названий.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин, выступая с докладом на заседании Государственного Совета республики, сообщил, что с 2019 по 2022 год проведена работа по приведению к единообразию наименований населенных пунктов Татарстана, содержащихся в республиканском реестре и госкаталоге географических названий.

В ходе работы выявлены расхождения в наименованиях 38 населенных пунктов в 21 муниципальном районе. Основные расхождения связаны с использованием дефиса, написанием строчных и прописных букв, а также с изменением букв в соответствии с исторически сложившимся названием.

«Для устранения расхождений изучены справочники административно-территориального деления, архивные материалы и акты органов публичной власти. Корректировка названий производилась с учетом исторических данных, экспертного заключения Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан и мнения жителей населенных пунктов», – объяснил он.

В отношении трех населенных пунктов в связи с выбором гражданами наименований, содержащихся в госкаталоге, внесены изменения в законы республики, касающиеся установления границ территорий и статусов муниципальных образований. В остальных случаях сохранены наименования, содержащиеся в республиканском реестре.

«Работа по устранению расхождений наименований населенных пунктов завершена», – подытожил министр.