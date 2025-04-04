Рустем Загидуллин: «Мы готовы поддержать семью каждого защитника Отечества»

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин встретился с семьями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Он подчеркнул, что в самом министерстве трудятся 19 сотрудников, чьи близкие родственники сейчас защищают Родину или погибли на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РТ.

Во время встречи Загидуллин напомнил, что 2025 год объявлен в России и Татарстане Годом защитника Отечества в рамках празднования 80-летия Великой Победы. Он отметил, что республика активно работает над поддержкой военнослужащих и их семей. Министр напомнил слова Раиса РТ о том, что тема поддержки участников СВО и их семей обсуждается на уровне всей республики.

Государственное юридическое бюро РТ, подведомственное Министерству юстиции Татарстана, продолжает оказывать юридическую поддержку бойцам СВО и их родственникам. Одной из частых проблем, с которыми сталкиваются такие семьи, является расхождение в написании фамилий и имен в различных документах, что требует судебного подтверждения родства. Кроме того, возникают сложности с оформлением льгот и положенных выплат.

Министр заверил, что сотрудники министерства всегда готовы помочь: «Обращайтесь в любой момент – с вопросами или предложениями. Для нас важно поддерживать открытый диалог. Мы рассмотрим каждую ситуацию и окажем всю необходимую помощь».

В завершение встречи Рустем Загидуллин пригласил присутствующих на спектакль литературно-музыкального театра «Реплика», организованный в честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества. После этого семьи военнослужащих посетили музей Министерства юстиции Татарстана, где ознакомились с экспозицией, посвященной истории становления и развития юстиции в республике.