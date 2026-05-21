Рустем Загидуллин: ИИ облегчит работу судей, но решения останутся за человеком

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин принял участие в семинаре-совещании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции в субъектах России, который прошел в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

В ходе мероприятия председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2025 году мировые судьи рассмотрели более 27 млн дел. По его словам, это свидетельствует о высокой востребованности мировой юстиции и серьезной нагрузке на судебную систему. В Татарстане за прошлый год мировые судьи рассмотрели почти 700 тыс. дел.

Краснов также рассказал о запуске пилотных проектов по использованию нейросетей для снижения нагрузки на судей.

Комментируя обсуждение, Рустем Загидуллин отметил, что цифровизация затронет и юридическую сферу, однако функции ИИ необходимо ограничивать вспомогательной работой.

«Люди приходят в суды за справедливостью. При оценке справедливости в широком смысле работа без человеческого участия невозможна, поэтому автоматизация не должна затрагивать ключевые решения в правосудии», – подчеркнул министр.