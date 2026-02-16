Рустем Хузин возглавил Управление образования Нижнекамского района

Управление образования исполкома Нижнекамского муниципального района возглавил Рустем Хузин. Его на «деловом понедельнике» представил глава района и мэр города Радмир Беляев.

«Рустем Ниязович – опытный педагог и состоявшийся руководитель. За его плечами десятки лет работы в системе образования, где он прошел путь от учителя до управленца высокого уровня, – отметил Беляев. – Трудился в разных направлениях, возглавлял школы, последние годы был начальником управления образования исполкома в Набережных Челнах и директором индустриально-педагогического колледжа. Уверен, что его профессиональный опыт поможет развивать образование в нашем районе, где есть устойчивый коллектив директоров и мощная система образования».

Рустем Хузин родом из Набережных Челнов. С 1 сентября 2025 года занимал должность директора Индустриально-педагогического колледжа Набережночелнинского государственного педагогического университета. С 2020-го по июль 2025 года руководил управлением образования города, ранее работал директором двух школ, в системе подростковых клубов, управлении образования и молодежном центре.

Напомним, с 2021 по 2026 год управление образования НМР возглавлял Айдар Гарифуллин, после чего был назначен директором Нижнекамского филиала Казанского инновационного университета.