Рустем Ханов возглавил поликлинику Челнов после ухода главврача замминистром в Удмуртию

Главным врачом поликлиники №7 Набережных Челнов стал Рустем Ханов. О назначении рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

До этого Рустем Ханов более двух лет проработал заместителем руководителя седьмой поликлиники по медицинской части, затем стал исполнять обязанности главврача.

Напомним, что бывшего главного врача Александра Попова в начале августа назначили заместителем министра здравоохранения Удмуртии.

Коллективу учреждения о новом назначении сообщил руководитель Управления здравоохранения Челнов Александр Николаев. Он пожелал медикам и в дальнейшем совершенствовать уровень оказания медицинской помощи.

«По уровню оснащения и кадровому потенциалу поликлиника №7 одна из лучших поликлиник города. Сегодня перед нами ставятся большие задачи, которые необходимо продолжать выполнять на высоком уровне», – отметил он.