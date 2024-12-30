Рустем Усманов: Ожидаем рекордного показателя по газопотреблению в Татарстане за 2024 год

В Татарстане продолжается рост потребления газа среди населения и предприятий. Для качественной и бесперебойной подачи голубого топлива планируется запустить масштабные проекты. Об итогах работы отрасли за 2024 год и планах на ближайшие пять лет рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.





Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Казань»

«Мы снова займем третье место в России по потреблению газа»

– Рустем Ринатович, в следующем году обществу «Газпром трансгаз Казань» исполнится 70 лет. Расскажите об истории становления предприятия.

– История предприятия богатая и яркая. Да, в 2025 году будем отмечать 70-летие с момента его образования. Срок очень большой, хотя мы не считаем эту дату юбилейной, называем ее памятной. Но, тем не менее, мы обязательно соберем ветеранов, передовиков производства и проведем хорошее мероприятие.

А сама история предприятия начинается с момента строительства и ввода в эксплуатацию магистрального газопровода Миннибаево – Казань, по которому голубое топливо получил первый потребитель – Казанский пороховой завод. 1 июля 1955 года было создано Казанское управление магистральных газопроводов, с которого как раз и берет начало история нашего предприятия.

– Каких производственных показателей достигло предприятие в этом году? И как бы Вы оценили роль «Газпром трансгаз Казань» в жизни республики?

– Роль очень существенная, учитывая, что Татарстан – это особенный регион. В последние годы республика очень динамично развивается, растет малый и средний бизнес, крупные производства, ударными темпами реализуется программа социальной газификации и догазификации.

Наше предприятие является основой и опорой всей экономики. Электро- и теплогенерация, производства, нефтехимия, вся промышленность региона потребляет природный газ, а это 23 тысячи предприятий. Кроме этого, мы осуществляем газоснабжение 1,6 млн домовладений и квартир.

Мы рады, что развитие продолжается и потребление газа с каждым годом растет. В этом году протранспортировали по нашей системе 223 млрд куб. метров газа.

Ожидаем, что в 2024 году достигнем рекордного показателя по газопотреблению в республике – почти 19 млрд куб. метров. И снова займем третье место по объемам реализованного ресурса среди субъектов после Москвы и Московской области.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Казань»

– Вы уже упомянули программу социальной догазификации. Расскажите подробнее, как она реализуется, сколько принято заявок, заключено и исполнено договоров.

– С момента издания указа Президента России Владимира Владимировича Путина в 2021 году на сегодня подано более 46,9 тыс. заявок, в том числе свыше 3,9 тыс. по садовым некоммерческим товариществам. Нами принято в работу более 34,6 тыс., заключено свыше 33,2 тыс., исполнено 29,3 тыс. договоров. А в 23,8 тыс. домов уже подключили внутреннее оборудование, то есть они являются полноценными потребителями природного газа.

У нас очень неплохие показатели по соотношению исполненных нами договоров и количеству подключенных потребителей, которые начали получать газ, значение составляет 81%. Средний по России – от 50 до 55%.

– По тем цифрам, которые Вы назвали, видно, что компания обслуживает огромное количество жителей и предприятий. Это значит, что поступает большой объем данных. Как справляетесь с ними?

– Действительно, процесс очень сложный. Но мы внедрили новейшую цифровую платформу по взаимодействию и расчетам с абонентами, которая функционирует на полностью отечественных компонентах. Это в свою очередь позволило создать мобильное приложение «Оплата за газ».

С его помощью можно передавать показания приборов учета, получать необходимую информацию. Например, мы рассылаем пуш-уведомления о плановых отключениях газа, напоминаем о сроках поверки газового счетчика.

Приложением уже пользуются более 530 тыс. потребителей газа, а это треть от общего количества абонентов. Самое главное в сервисе – прозрачность этой системы.

Все происходит мгновенно в режиме онлайн. Передали показания счетчика и они тут же появились в мобильном приложении. Потребитель сразу увидел сколько должен оплатить и любым удобным способом перевел деньги.

В ближайшей перспективе сможем принимать электронные заявки на внеплановое обслуживание. Думаю, что в 2025 году уже введем такую функцию в мобильном приложении. Считаем, что процесс заключения или перезаключения договоров на поставку газа и на техническое обслуживание тоже нужно сделать цифровым.

К слову, показатели задолженности промпредприятий и населения – одни из самых низких по России. Думаю, это связано и с тем, что руководство республики всегда держит вопрос на контроле. Последние два года наблюдаем, что задолженность, особенно просроченная, стабильно идет к снижению.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Казань»

«Большая победа в части импортозамещения и достижения технологического суверенитета»

– Какое событие, по вашему мнению, стало самым знаковым для газовой отрасли Татарстана в 2024 году?

– Я отмечу «приземление» авиационного двигателя АЛ-41-СТ мощностью 25 мегаватт на нашей компрессорной станции «Арская». Это боевой авиационный двигатель, созданный Уфимским моторостроительным производственным объединением. Он предназначен для истребителей, а мы используем изделие в качестве привода для газоперекачивающего агрегата. Газу для передвижения по трубе нужно придать энергию, ее создают компрессоры, которые повышают давление. А чтобы компрессор вращался, нужен привод.

Это большая победа в части импортозамещения и достижения технологического суверенитета. По некоторым параметрам двигатель не уступает импортным аналогам, а по определенным даже превосходит. У него очень хороший КПД, малые выбросы вредных веществ в атмосферу, он компактный и удобный в обслуживании, его отличает высокий уровень автоматизации.

Отчет о первом этапе опытно-промышленной эксплуатации был доложен нами Председателю Правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру по видеомосту на Петербургском газовом форуме в октябре. Он высоко оценил эту работу. Конечно, мы благодарны «Газпрому» за такое доверие, за то, что именно на нашем предприятии установлен этот двигатель. Сейчас он продолжает проходить опытно-промышленную эксплуатацию.

Это воплощение передовой конструкторской мысли России в двигателестроении. Если все пойдет в рамках рассчитанных показателей и он успешно войдет в промышленную эксплуатацию, то следующий этап – создание линейки с большей мощностью. По словам конструкторов, нужно сделать небольшие доработки, и этот двигатель будет обладать более серьезной мощностью – 32 мегаватта.

– И какой результат получите?

– Если раньше для транспортирования такого же объема газа мы использовали 10 агрегатов, то при двигателе мощностью 25 мегаватт нужно пять. Если он будет на 32 мегаватта, возможно, придется всего три агрегата эксплуатировать. Это высвобождение площадей, снижение затрат.

Если эксплуатация двигателя будет успешной, то его тиражирование пойдет по всему «Газпрому».

– Это была ваша инициатива?

– Мы знали, что идет такая разработка. Предложили «Газпрому» ее протестировать. Кому, как не нам? У нас есть квалифицированный персонал, опыт работы, высокий научный потенциал благодаря КНИТУ-КАИ. А КС Арская – это узловая компрессорная станция, которая во всей отрасли играет важную роль. Через нее проходит шесть ниток магистральных газопроводов – это огромный поток газа.

Еще один фактор – территориальная близость к заводу-производителю. «Газпром» все оценил и доверил нам этот проект. Хотя у нас были очень серьезные конкуренты – «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и «Газпром трансгаз Ухта». Но доверили нам. Рассчитываю, что мы не подведем.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Казань»

– Насколько, по вашему мнению, увеличится потребление газа в Татарстане в ближайшие несколько лет?

– Практика последних лет показывает, что в Татарстане все инвестпроекты исполняются и делается даже больше намеченного. Например, ОЭЗ «Алабуга» просила на прошлую пятилетку один объем газа, а по факту потребление у них оказалось значительно выше заявленного. То есть они ввели гораздо больше мощностей, и потребление газа увеличилось.

Если все намеченные планы будут реализованы, то к 2030 году объем газопотребления в республике должен вырасти до 30 млрд кубометров с сегодняшних 18-19 млрд.

Мы работаем на перспективу. Сегодня с «Газпромом» есть договоренности и это подтверждено инвестпроектами, о строительстве нового магистрального газопровода Можга – Елабуга. Он позволит большие запасы газа с Ужгородского коридора направить в район Нижнекамского промышленного узла.

Реализация этого проекта позволит не только перекрыть ту перспективную потребность к 2030 году, но и создаст возможности для дальнейшего развития. Надеемся, что его запуск произойдет в намеченные сроки. В следующем году планируется начать проектно-изыскательские работы. А дальше все будет идти своим чередом.

Объект очень сложный и капиталоемкий. Его непросто технически реализовать, поскольку много пересечений с водоемами, есть большое количество подземных коммуникаций. Но, тем не менее, газопровод будет реализован. «Газпром» претворял в жизнь и гораздо более сложные проекты.

«Немаловажный фактор, на который всегда обращаем внимание, –безопасные условия труда»

– Рустем Ринатович, как на предприятии выстроена работа с персоналом? Как мотивируете сотрудников к достижению высоких результатов в работе?

– Та система, которая исторически сложилась в «Газпроме», в том числе на нашем предприятии, позволяет нам сохранять коллектив, ключевых специалистов и выполнять основную миссию – безопасную и бесперебойную поставку газа потребителям республики.

Как этого удается достичь? Немаловажный фактор, на который мы всегда обращаем внимание, – безопасные условия труда. Можно получать какую угодно зарплату, но если есть риск не вернуться домой живым и здоровым, то зачем нужна такая работа?

Если сотрудник понимает, что работа организована недостаточно безопасно, содержит для него серьезные риски, он вправе отказаться от нее. Эта информация доведена до каждого рабочего. Он может позвонить любому руководителю, и никаких санкций в отношении него не будет. Мы будем разбираться с теми управленцами, которые не смогли обеспечить безопасную организацию труда.

Второй момент – социальная политика. На мой взгляд, мало предприятий, которые предлагают такой объем социальной поддержки: льготы, бесплатное медицинское обслуживание по многим направлениям, отдых для работников и членов их семей, пенсионеров, участие при возникновении трудных ситуаций, поддержка материнства и детства. На все это ежегодно тратятся очень большие суммы.

Одна из самых важных составляющих социальных гарантий – это коллективный договор. Мы девятый год подряд занимаем первое место в конкурсе, проводимом Нефтегазстройпрофсоюзом в категории «Эксплуатация газового хозяйства». То есть у нас самый лучший договор в нефтегазовом комплексе по данной номинации.

Мы уверены в своих специалистах и не подведем республику, потребителей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Какая работа ведется обществом «Газпром трансгаз Казань» по подготовке кадров для газовой отрасли?

– Мы большое внимание уделяем этому вопросу. «Газпром» уже достаточно длительное время работает с КНИТУ-КХТИ. Он имеет статус опорного вуза «Газпрома». Причем университет готовит кадры не только для нас, большое количество специалистов идет работать в дочерние общества «Газпрома».

К нам приходят работать и из других учебных заведений – Альметьевского государственного нефтяного института, Уфимского государственного нефтяного технического университета. Очень много специалистов у нас работает из КНИТУ-КАИ.

Кроме того, у нас есть свои «Газпром-классы» в лицее Зеленодольского района с углубленным изучением химии. И там подрастают наши будущие кадры. Школьников и студентов активно вводим в профессию на раннем этапе – проводим экскурсии, показываем объекты, рассказываем о нашей работе.

– У вас есть проекты по взаимодействию с научными центрами?

– Еще в 2022 году мы подписали дорожную карту с КНИТУ-КХТИ, которая содержала 58 мероприятий по перспективным научным разработкам. Они этим активно занимаются. Уверен, что результаты мы увидим во внедрении их на наших объектах. И, возможно, эти разработки будут тиражированы на объектах газовой отрасли по всей России.

Мы активно сотрудничаем с Иннополисом, как и «Газпром» в целом. В основном взаимодействуем в области цифровизации и робототехники. Как пример нашего сотрудничества с ними — создание подводного робота для обследования газопроводов, пересекающих водоемы. Работа находится на финишном этапе, уже провели ряд испытаний. Думаю, что в следующем году мы сможем ввести эту разработку в эксплуатацию.

Общество «Газпром трансгаз Казань» открыто для сотрудничества в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок с любой организацией республики. Радует, что нам даже не надо искать эти услуги на российском рынке, Татарстан очень богат хорошими учеными, специалистами, которые действительно могут сделать очень многое для газовой отрасли.

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