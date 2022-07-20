Рустем Усманов, «Газпром трансгаз Казань»: «Наша цель – довести тепло и газ в каждый дом»

«Высокие показатели потребления газа – свидетельство уверенного развития экономики Татарстана»

– Добрый день, Рустем Ринатович! Каковы основные производственные показатели предприятия в настоящее время? В последние месяцы страна живет в новых экономических условиях внешнего давления, как это сказалось на работе «Газпром трансгаз Казань»?

– «Газпром» является надежной и стабильной компанией, поэтому говорить о каком-то критическом влиянии внешних факторов не приходится. Работа «Газпром трансгаз Казань» происходит в нормальном режиме, полностью в соответствии с ранее намеченными планами. Объемы ремонтных работ и инвестиционных программ не претерпели никаких изменений.

Подтверждением моих слов служат объемы транспортировки газа – на сегодняшний день по нашей системе транспортировано свыше 90 млрд кубометров голубого топлива. Потребители республики за первое полугодие получили более 8 млрд кубометров газа.

По итогам 2022 года мы ожидаем выход примерно на прошлогодние показатели, а это 18,2 млрд кубометров. Больше газа потребляют только в Москве. Такие высокие показатели являются индикаторами уверенного развития промышленности и экономики республики. В первом полугодии мы опережающими темпами выполнили ремонтно-диагностические работы на газовых сетях – показатель составляет 150% от полугодовых планов.

– Каковы приоритетные цели предприятия до конца года? На чем будет сделан акцент во втором полугодии?

– Наша основная задача на сегодняшний день – это подготовка к предстоящей зиме. У газовиков есть свой производственный цикл, который никак не зависит от внешнего давления на страну. И мы будем выполнять эту работу в любом случае. Все лето мы готовимся к зиме, в усиленном темпе работаем в осенне-зимний сезон, весной фиксируем ситуацию с паводками и снова готовимся к новой зиме. Этот алгоритм отработан годами, и ничто не помешает его исполнению.

Уверен, что сроки и качество проводимых нами работ будут гарантировать надежное газоснабжение потребителей как в самом Татарстане, так и в соседних регионах и дальнем зарубежье. Речь идет о промышленных предприятиях, социальных объектах, а также простых людях. У нас порядка 1,6 млн абонентов-физлиц, которые получат газ в своих домах, какой бы суровой ни была зима.

Фото: © Владимир Васильев

«Потенциал догазификации в РТ – 18 тыс. домовладений, программа реализуется с опережением графика»

– Как продвигается программа догазификации на территории республики?

– Программа догазификации была объявлена еще в мае прошлого года Президентом России. В Татарстане реализация этой инициативы идет полным ходом. Наша организация является представителем единого оператора догазификации на территории республики. За прошедшее время была полностью отлажена система по финансированию и строительству объектов. По имеющейся информации, мы видим потенциал догазификации здесь на уровне 18 тыс. домовладений. Не исключено, что по итогам 2022 года эта цифра вырастет.

В исполнении программы догазификации мы идем с некоторым опережением графика. Бесплатно газ доведен до 4 тыс. участков татарстанцев. Программа предполагает, что мы бесплатно доводим газовую инфраструктуру до границ участков граждан, после чего люди уже за свой счет проводят монтаж внутридомовых газопроводов и другого оборудования. Фактическое потребление газа начали уже 880 домовладений региона, до которых довели газ в рамках данной программы.

Рассчитываем, что активность людей возрастет во втором полугодии. Напомню, что в Татарстане властями принята программа компенсаций затрат на подключение газа, благодаря которой отдельным категориям граждан (ветеранам Великой Отечественной войны, семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, инвалидам I и II групп, семьям, имеющим ребенка-инвалида, семьям, среднедушевой доход которых не превышает 10 000 руб. и 19 000 руб.) предусматривается возмещение до 80 тыс. рублей на установку соответствующего оборудования. Не во всех регионах есть такие программы. Этот фактор является дополнительным стимулом для наших жителей, чтобы они активней использовали имеющиеся возможности для подключения к газу.

Вообще нужно отметить, что социальная догазификация была в республике раньше, чем такая инициатива прозвучала на федеральном уровне. Еще с 2020 года в регионе велась активная работа по бесплатному подведению газопроводов до границ участков. Так, за 2 года подведены газопроводы до более чем 4 тысяч земельных участков, в этом году мы планируем выполнить свыше 3 тыс.

Важно понимать, что вопрос догазификации – динамический. Бурное развитие республики приводит к появлению все новых домовладений, они неизбежно будут обращаться за подключением к газу. Поэтому наша задача здесь – действовать максимально проактивно, на опережение. Чтобы у нас всегда был запас мощности для подключения новых потребителей.

Фото: © Владимир Васильев

«В прошлом году „зеленые“ программы позволили сберечь 50 млн кубометров газа и направить их потребителю»

– Когда речь заходит о предприятии газотранспортного сектора, одной из важных тем является экология. Насколько приоритетным является это направление для «Газпром трансгаз Казань» и какие шаги здесь были предприняты за прошедший год?

– Направление экологии всегда является приоритетом для нас, этот раздел также включен и в политику нашей головной компании. Мы стремимся к тому, чтобы вообще не оказывать воздействия на природу либо его минимизировать. Экологическая повестка реализуется у нас, начиная от работы с коллективом (раздельный сбор отходов и другие инициативы) до масштабных производственных программ.

Специфика функционирования любого газотранспортного предприятия связана с работой на газопроводах. В этом процессе есть неизбежные технологические потери газа, который стравливается в атмосферу. Это нормативные выбросы, прописанные во всех регламентах. Но наша политика такова, что год от года мы стремимся к минимизации таких выбросов.

Эта тема тесно связана с вопросами энергосбережения. У нас проводятся соответствующие энергосберегающие мероприятия: идет перекачка газа мобильными компрессорными станциями из одного участка ремонтируемого газопровода в другой. Применяются и другие инновационные технологии, в том числе созданные работниками нашего предприятия. Фактически этот газ остается в системе и не уходит в атмосферу. Это резко снижает воздействие на природу, а также позволяет сберечь значительные объемы энергоресурсов, направляя их к потребителю.

Если говорить в цифрах, то за прошлый год эти мероприятия позволили нам сберечь чуть более 50 млн кубометров газа. Для сравнения – такой объем газа позволит на протяжении суток функционировать всей республике зимой. А Казань зимой проживет на таком объеме газа целых трое суток. Раньше это безвозвратно уходило в атмосферу, а сейчас направляется на нужды потребителей.

Фото: © Владимир Васильев

Работа с трудовым коллективом: выплаты многодетным, поддержка ветеранов и бесплатные путевки

– Как компания ведет работу с трудовым коллективом, на что здесь делается основной акцент? Какие социальные программы реализуются для ваших работников?

– «Газпром» всегда был социально ориентированной компанией. Для наших работников действует серьезный социальный пакет, который дает им заметные преимущества. Приоритет отдается поддержке многодетных семей, выплатам малообеспеченным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами, заботе о наших пенсионерах и многому другому.

Только в первом полугодии 2022 года сумма всех социальных выплат нашим действующим и ушедшим работникам составила свыше 560 млн рублей. Из этой суммы порядка 27 млн рублей ушло на выплаты при рождении первого ребенка в семье.

Не менее важным аспектом нашего социального пакета является организация отдыха сотрудников. С начала года по компенсациям на путевки у нас отдохнули 130 семей (в рамках программы «Мать и дитя») – они побывали на курортах Краснодарского края и Крыма. Более 460 детей отдохнут в детских оздоровительных лагерях как в Татарстане, так и в других регионах.

Не забываем о наших ветеранах Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы каждому из них выплачивается пособие порядка 80 тыс. рублей и вручаются подарки от предприятия.

В целом общий охват реабилитационно-восстановительным лечением за год у нас составляет порядка 5 тыс. человек – это работники и члены их семей. Речь идет о полностью бесплатных путевках либо существенных компенсациях для их приобретения.

Еще один важный момент – жилищное обеспечение. За полугодие 2022 года мы обеспечили жильем 11 семей наших сотрудников, и это только по внутренней корпоративной программе «Газпрома». Также мы участвуем в жилищной программе Госжилфонда при Президенте РТ.

Что касается зарплат, то этот вопрос руководство «Газпрома» держит на особом контроле. В январе 2022 года у нас прошла индексация оплаты труда на 7,5%. А по итогам полугодия, с учетом роста цен, была проведена вторая индексация еще на 10%.

Все это дает дополнительные стимулы для работы наших сотрудников. И отдачу от работников мы тоже видим: коллектив на высокопрофессиональном уровне выполняет поставленные задачи. Ведь на плечах этих людей лежит комфорт в наших домах. Просыпаясь в холодное зимнее утро в теплой квартире и включая газовую плиту, каждый может увидеть, что «Газпром трансгаз Казань» работает стабильно.

Фото: © Владимир Васильев

«Спорт формирует командный дух, это ценное качество в нашей непростой работе»

– Предприятие всегда славилось своим активным отношением к поддержке и популяризации спорта, здорового образа жизни. Что было сделано в этом направлении с начала года?

– Мы всегда выступаем на позициях здорового образа жизни. Это тесно связано как со здоровьем наших сотрудников, так и со здоровой корпоративной атмосферой. Подчеркну, что этот аспект во многом связан именно с инициативой самих работников. Они регулярно выступают инициаторами организации различных соревнований, улучшения условий для занятия физической культурой. Например, буквально недавно мы завершили современный ремонт нашего спортзала в управлении «Казаньгоргаза».

Если говорить в целом, то на сегодняшний день более 5 тыс. наших работников и их семей охвачены массовым спортивным и физкультурным движением. В апреле мы провели Спартакиаду, в ней участвовали работники наших 22 подразделений. В программе соревнований были плавание, легкая атлетика, волейбол, шахматы, мини-футбол и другие дисциплины. Победители вошли в команду, которая будет представлять «Газпром трансгаз Казань» на федеральной Спартакиаде «Газпрома» в Санкт-Петербурге уже в августе.

Мы также проводим масштабную работу по популяризации хоккея с шайбой, трудимся над созданием корпоративной хоккейной лиги. Кроме того, в первом полугодии 2022 года была возобновлена работа по выполнению норм ГТО среди наших сотрудников.

Спортивные соревнования, помимо прочего, формируют хороший командный дух и взаимодействие коллектива. В нашей непростой повседневной работе это очень ценные качества, ведь мы являемся предприятием непрерывного цикла – работаем в круглосуточном режиме. И от надежности напарника нередко зависит очень многое. Спорт помогает развивать эти качества, поэтому данное направление мы и дальше будем активно поддерживать.

– Благодарим за беседу!