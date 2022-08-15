Рустем Сайманов: «Слухи об отставке Слуцкого – бред. Ему в «Рубине» ничего не угрожает»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о вероятной отставке Леонида Слуцкого с поста наставника казанского клуба. По словам функционера, данная информация не соответствует действительности, а специалисту в «Рубине» ничего не угрожает.

«Слухи об отставке Слуцкого – полный бред. Ну слушайте, Леонид Викторович уже четвертую команду собирает по счету, у меня даже претензий нет. У меня даже язык не поворачивается что-то говорить. Кредит доверия к нему есть. Мы только построили команду, а беспрецедентные решения ФИФА и УЕФА обокрали нас», – цитирует Сайманова корреспондент «Татар-информа».

Ранее сообщалось о том, что кредит доверия к Слуцкому со стороны руководства клуба на нуле, а сам тренер может в ближайшее время покинуть команду.

Напомним, в пятом туре Первой лиги «Рубин» разгромил «Кубань» со счетом 3:0. После пяти туров казанцы с 8 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Слуцкого отстают на 5 баллов.

В шестом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет в гостях против ульяновской «Волги». Игра состоится 21 августа в 13:30 по московскому времени.