Рустем Сайманов раскрыл детали перехода Дзагоева в «Рубин»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал переход экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в казанский клуб. По словам функционера, подписать Дзагоева было не тяжело.

«Тяжело ли было подписать Дзагоева? Вообще не тяжело. Все-таки «Рубин» — известная команда с шикарной инфраструктурой. Все понимают, что перед нами стоят высокие задачи. Всем интересно поработать с таким тренером.

Алан сейчас в очень хорошем состоянии. В том числе по цифрам, которые нам предоставляет статистическая компания. Он долго восстанавливался в разных клиниках. Ему помогали известные врачи: Михаил Бутовский и Эдуард Безуглов. Мастерство Дзагоева сомнению не подлежит. Мы знаем, что это игрок высочайшего класса. Сейчас с ним все хорошо», – цитирует Сайманова «Матч ТВ».

Напомним, Дзагоев подписал контракт с «Рубином» на один год.

Накануне казанский клуб со счетом 2:1 обыграл московский «Велес». После девяти туров «Рубин» с 16 очками занимает временное второе место в турнирной таблице Первой лиги.

В десятом туре чемпионата казанцы примут дома астраханский «Волгарь». Игра состоится 18 сентября на стадионе «Ак Барс Арена».