Рустем Сайманов прокомментировал возможное возвращение Абильдгора и Тальби

Генеральный директор казанского клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал вероятность возвращения легионеров Абильдгора и Тальби в расположение команды.

«Пока они не приехали. Пока нет ясности. То, что приедут, даю полпроцента. Думаю, что не приедут» - приводит цитату Сайманова «Матч ТВ».

Напомним, что по решению международной федерации футбола (ФИФА) легионеры могут безнаказанно приостановить контракты с клубами выступающими под эгидой РФС до 30 июня 2023.

Автор: Никита Давыденков