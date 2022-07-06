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Спорт
6 июля 2022  10:20

Рустем Сайманов прокомментировал возможное возвращение Абильдгора и Тальби

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Генеральный директор казанского клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал вероятность возвращения легионеров Абильдгора и Тальби в расположение команды.

«Пока они не приехали. Пока нет ясности. То, что приедут, даю полпроцента. Думаю, что не приедут» - приводит цитату Сайманова «Матч ТВ».

Напомним, что по решению международной федерации футбола (ФИФА) легионеры могут безнаказанно приостановить контракты с клубами выступающими под эгидой РФС до 30 июня 2023.

Автор: Никита Давыденков

#Рубин #рустем сайманов #футбол
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