Рустем Нуриев выразил соболезнования семье рабочего, погибшего при атаке БПЛА в Елабуге

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Елабужском районе Республики Татарстан в результате попытки атаки с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб один человек, более десяти получили ранения. Глава района Рустем Нуриев в своем Телеграм-канале выразил соболезнования семье погибшего при атаке рабочего автозавода в Елабуге.

«Приношу искренние соболезнования семье погибшего! Посетил пострадавших, госпитализированных в Елабужскую ЦРБ. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь, состояние пациентов под контролем медработников», – отметил он.

Глава муниципалитета также заверил, что пострадавшим будет предоставлена вся необходимая поддержка и помощь со стороны районных властей.