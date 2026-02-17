Рустем Нуриев: «Обеспечение безопасности школ – это ключевой фактор реальности»

На отчетной сессии Елабужского района глава муниципалитета Рустем Нуриев рассказал о приоритетах в сфере образования. В итоговом мероприятии принимает участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Обеспечение безопасности образовательных учреждений – это ключевой фактор текущей реальности и одна из приоритетных задач муниципалитета. Для этого мы построили четыре пропускных пункта, в пяти школах заменили ограждения и установили четыре металлорамки. В целом, на эти цели в прошлом году было реализовано около 30 млн рублей», – сообщил Нуриев.

Не менее важной задачей является обновление материально-технической базы школ. На 2025 год на эти цели выделено более 100 млн рублей.

В 2026 году работы по обновлению инфраструктуры образовательных объектов продолжатся за счет федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Например, в Бехтеревской школе по федеральной программе будет капитально отремонтирован фасад, инженерные сети, а также выполнена внутренняя отделка помещений. Объем финансирования составит 66 млн рублей. Также планируются ремонтные работы в школе № 1 и школе № 10.

Глава района выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку строительства нового детского сада на 220 мест в исторической части города. По словам Рустема Нуриева, это улучшит социальные условия нижней части Елабуги, обеспечит комфорт и безопасность детей, снизит расходы на содержание детских садов и уменьшит нагрузку на персонал.

В связи с острой потребностью в кадрах на предприятиях Особой экономической зоны «Алабуга» в школах города создаются профильные классы для обучения подростков основам предпринимательства на интерактивной платформе Business Cats. Проект направлен на раннюю профориентацию и развитие бизнес-навыков у учащихся.