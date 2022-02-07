Рустем Нуриев: «За год Елабужский район привлек 23,9 млрд рублей инвестиций»

По результатам интегрального рейтинга Елабужский район входит в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности: по итогам 2021 года этот показатель оценивается в сумме 23,9 млрд рублей. Итогами прошедшего года и планами на 2022-й на IX сессии четвертого созыва Совета Елабужского района поделился глава Рустем Нуриев.

По его словам, доля инвестиций Елабужского района в основной капитал в общем объеме инвестиционных поступлений республики составила 4%. Если в 2020 году объем отгруженной продукции, товаров и услуг составлял 134,7 млрд рублей, то по итогам 2021 года показатель достиг 191,7 млрд рублей, рост — 142%.

«По данному показателю район стабильно сохраняет пятое место в республике. Объем валового территориального продукта в этом году оценивается на уровне 77,4 млрд рублей», — отметил глава муниципалитета.



«В структуре ВТП наибольшую долю занимает промышленность — 60%. По индексу промышленного производства (117,8%) мы занимаем третье место. Хотелось бы поблагодарить Президента республики, генерального директора ОЭЗ „Алабуга“, руководителей резидентов и предприятий города за слаженную совместную работу», — отметил Рустем Нуриев.



Одним из ключевых направлений работы органа муниципального образования руководство муниципалитета видит обеспечение финансовых средств, направленных на развитие района.

«За 2021 год доходная часть консолидированного бюджета составила 2,6 млрд рублей, рост к предыдущему году составил 124%. Выполнение доходной части бюджета позволило исполнить все обязательства по выплате заработной платы, коммунальных платежей, налогов и социально значимых расходов. В текущем году нам необходимо выполнить план по собственным доходам и сбору дополнительных доходов в бюджет с ростом 5% и достигнуть снижения недоимки не менее 5%», — заявил мэр.