Рустам Минниханов поздравил ребят из Татарстана с победой в конкурсе «Безопасное колесо»

В декабре подвели итоги Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2021», в котором приняли участие школьники из 85 регионов России. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Честь республики в соревнованиях отстаивали ученики казанского лицея № 159 Аяз Зиганшин, Нияз Хайрутдинов, Милана Мальгина и Аделя Мифтахова. Ребята оказались лучшими как в теоретической части конкурса, где безошибочно ответили на вопросы на знание ПДД, так и практике, где показали виртуозное управление велосипедом. Вторую ступень пьедестала заняли школьники из Липецкой области, бронза досталась ребятам из Свердловской области.

Награждение победителей прошло на совместном заседании кабинетов министров Республики Татарстан и МВД по Республики Татарстан по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Поздравил ЮИДовцев с победой и вручил подарки Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

