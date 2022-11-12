Рустем Камалов: Жили бы вы в Самосырово, сказали бы спасибо за работу по иловым полям

Участие Татарстана в национальном проекте «Спасение Волги» и нацпроекте по отходам позволяет решать экологические проблемы, которые накапливались долгие годы, заявил Руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов. В числе самых насущных таких проблем он назвал работу по рекультивации иловых полей и реконструкцию очистных сооружений.

«И хорошо, что сегодня на это тратят бюджетные деньги, потому что без государства здесь не поможешь. Федералы с удовольствием вкладывают средства в республику, потому что знают, что они осваиваются на 100%2, – сказал он в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Эффект от этой работы не могут не заметить те жители Казани, которое долгое время страдали от негативных последствий иловых полей, добавил руководитель АНО «ВКЭЦ». «Если бы Вы были жителем Отар или Самосырово, то сказали бы: «Супер, республика и федералы вложились». В этом есть эффект, потому что запах от иловых полей доносился чуть ли не до центра города. С «Нэфис Косметикс» тоже проблема решена. В этом случае она решена и за счет предприятия, нельзя сказать, что это только бюджетные деньги», – подчеркнул он.

По мнению Камалова, у жителей в последние годы поменялось отношение к вопросам экологии – они стали интересоваться чистотой атмосферного воздуха, вопросами сохранения животных и обсуждать пути решения насущных вопросов.