Рустем Исмагилов покидает должность гендиректора ООО «Ак Барс Страхование»

Рустем Исмагилов покидает должность генерального директора и члена совета директоров ООО «Ак Барс Страхование» с 24 мая 2023 г.

За время руководства компанией команде, возглавляемой Рустемом Исмагиловым, удалось завершить глубокую операционную, ИТ- и бизнес трансформацию.

С 2018 года выручка компании выросла с 713 млн до 1431 млн, активы компании выросли с 918 млн до 2196 млн. Накоплена нераспределенная прибыль в размере 384 млн рублей.

Компания Ак Барс Страхование стала лидером отрасли в реализации ESG-инициатив и внедрении принципов устойчивого страхования, первой в России получив независимый ESG-рейтинг и опубликовав нефинансовый отчет по международным стандартам GRI.

Компании присвоен ESG-рейтинг «A2.esg» и кредитный рейтинг уровня A-.ru со стабильным прогнозом.

Совет директоров благодарит Рустема Исмагилова за вклад в развитие компании Ак Барс Страхование и желает успехов в его новых проектах.

Услуги предоставляются ООО «Ак Барс Страхование», лицензия ЦБ РФ СИ № 3867 от 06.06.2019, лицензия ЦБ РФ СЛ № 3867 от 06.06.2019

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