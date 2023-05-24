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Рустем Исмагилов покидает должность гендиректора ООО «Ак Барс Страхование»
Рустем Исмагилов покидает должность генерального директора и члена совета директоров ООО «Ак Барс Страхование» с 24 мая 2023 г.
За время руководства компанией команде, возглавляемой Рустемом Исмагиловым, удалось завершить глубокую операционную, ИТ- и бизнес трансформацию.
С 2018 года выручка компании выросла с 713 млн до 1431 млн, активы компании выросли с 918 млн до 2196 млн. Накоплена нераспределенная прибыль в размере 384 млн рублей.
Компания Ак Барс Страхование стала лидером отрасли в реализации ESG-инициатив и внедрении принципов устойчивого страхования, первой в России получив независимый ESG-рейтинг и опубликовав нефинансовый отчет по международным стандартам GRI.
Компании присвоен ESG-рейтинг «A2.esg» и кредитный рейтинг уровня A-.ru со стабильным прогнозом.
Совет директоров благодарит Рустема Исмагилова за вклад в развитие компании Ак Барс Страхование и желает успехов в его новых проектах.
Услуги предоставляются ООО «Ак Барс Страхование», лицензия ЦБ РФ СИ № 3867 от 06.06.2019, лицензия ЦБ РФ СЛ № 3867 от 06.06.2019
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