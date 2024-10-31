Рустем Гарипов: Каждое второе ДТП в республике происходит на трассе М7

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Практически каждое второе ДТП в республике регистрируется на трассе М7. Наибольшее число погибших в дорожных авариях на федеральных трассах в России – 41% – приходится на участок с 1061-го по 1166-й километр этой дороги. Об этом говорили сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя Премьер-министра РТ – Руководителя Аппарата Кабмина РТ, заместителя председателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова.

Ситуация на дорогах регионального значения остается сложной. По словам главного Госавтоинспектора республики Рустем Гарипова, наиболее аварийными региональными трассами являются Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и Чистополь – Нижнекамск.

«Основным видом дорожно-транспортных происшествий являются столкновения – 35% ДТП. Из них несоблюдение и нарушение очередности проезда – 16% ДТП, несоблюдение скоростного режима – 8% ДТП, выезд на полосу встречного движения – 7% ДТП, нарушение правил обгона – 2% ДТП, нарушение правил расположения транспортных средств 2% ДТП», – рассказал начальник Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов.

Он привел в пример ДТП, которое произошло 14 сентября на трассе М7 в Актанышском районе. Водитель Volkswagen на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю. В результате ДТП двое человек погибли, еще двое пострадали. Позже выяснилось, что на пересечении дорог отсутствовал дорожный знак «Уступите дорогу», а вблизи перекрестка проводились строительные работы. Указанный недостаток стал сопутствующим фактором ДТП, отметил Гарипов.

В связи с этим руководитель ведомства попросил начальника Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Илдара Мингазова взять на личный контроль соблюдение нормативов на ремонтном участке и организовать проведение дополнительных инструктажей с подрядными организациями.