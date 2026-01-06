Рустем Галиуллин: Удивляет, когда выхода новой книги требуют те, у кого они не продаются

1 сентября прошлого года Рустем Галиуллин стал новым генеральным директором Татарского книжного издательства. Тогда же он обещал дать первое интервью в новой должности «Интертату» – но по прошествии 100 дней. Вашему вниманию – большой разговор о современной татарской книге.





Рустем Галиуллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Кого считать хорошим автором? Сам я уважаю тех, кто неравнодушен»

– Рустем, недавно в гостевой комнате одного из театров услышала краем уха, как к тебе подошел автор: извините, мол, за «шкурный вопрос»… То есть даже вне твоего кабинета к тебе подходят, задают вопросы. Уже начал к этому привыкать?

– Когда писатель или ученый хотят видеть результат своего труда в виде книги, это нормально. Если говорить о социально значимой литературе, там есть свой порядок. Например, в этом году (2025-м, – прим. Т-и) рукописи принимались до 15 июля. Самый правильный и прямой путь такой: авторы пишут заявления на имя директора издательства и оставляют свои рукописи. Хорошее произведение своим ходом, без всяких препятствий, без необходимости писать или звонить, должным образом пройдя все этапы, своевременно издается. Есть люди, которым такого порядка недостаточно, они стараются увидеться с директором, узнать, точно ли выходит их книга.

Характер у людей разный. В журнале (предыдущее место работы Р. Галиуллина – журнал «Казан утлары», где он был главным редактором, – прим. Т-и) тоже одни авторы говорят: «Можете резать, сокращать, делайте что хотите – только напечатайте», а другие по несколько раз перечитывают корректуру и требуют, чтобы без их согласия не трогали даже запятые…

Кого считать хорошим автором? Сам я уважаю тех, кто неравнодушен. Автор, который серьезно относится к своему творчеству, дорог для нас. Говорят, Амирхан Еники очень трепетно относился к своим текстам. Даже когда книга уже отправлялась в типографию, мог попросить исправить лишнюю запятую. Это – проявление профессионализма.

Так что когда авторы подходят и спрашивают, в этом нет ничего такого. Это просто одна из особенностей нашего рабочего процесса, без нее никак.

– Когда ты принял предложение стать директором и оказался в этом кабинете – это действительно оказалось той работой, которую ты себе представлял? Или в первое время пришлось испытать некоторый шок – куда, мол, я попал?

– По правде говоря, когда мне предложили эту работу, я очень переживал. У меня природа такая, принимаю все близко к сердцу, поэтому думал: а смогу ли я оправдать доверие руководителей, предложивших эту должность, сотрудников издательства и авторов.

Но, к счастью, с первого же дня включился в процесс, и сейчас мне кажется, что я работал здесь всегда. Потому что вся эта среда, атмосфера – это мое. Те же писатели, ученые, редактора, корректоры… Правда, у генерального директора уже другие обязанности, по большей части это организационная работа. Но все равно каждый день, придя на работу около семи утра, стараюсь первым делом ознакомиться с присланными рукописями.

– То есть шока не было?

– Нет-нет, я остался в той же среде, к которой привык. Хотя масштабы здесь, конечно, побольше. Если в «Казан утлары» была уже привычная мне маленькая редакция, то здесь и коллектив большой, и хозяйственной работы много – магазины, точки продаж, выставки, гаражи, склады… Например, только на этой неделе прошло четыре выставки: три дня работали в Ульяновске, в Казани участвовали с выставками на конкурсе «Герои рядом» и в «Литературном марафоне», где продавали книги, устроили тематическую выставку в мечети Марджани. А один из сотрудников представил наши книги на международной выставке за рубежом. На этой же неделе было три презентации новых книг.

– Выставки точно нужны?

– Очень нужны. Когда я начал работать в издательстве, удивился, что продажи книг идут довольно успешно, и порадовался этому. Например, уже третий месяц в театре Тинчурина успешно работает передвижная точка с нашими книгами. Недавно ходил на премьеру и сам увидел, как зрители до начала спектакля и в антракте подходят к книгам, интересуются. Любовался этой картиной. Есть планы организовать продажу книг и в театре Камала.

«Выставки очень нужны. Когда начал работать в издательстве, удивился, что продажи книг идут довольно успешно, и порадовался этому» Фото: © «Татар-информ»

«Есть желание пойти по той же схеме – создать новое, не ломая традиции»

– Значит, есть надежда, что в будущем тиражи татарской книги не ограничатся одной тысячей экземпляров, так? Можем такое прогнозировать?

– Вы все еще имеете в виду список социально значимых книг. Давайте я расскажу о нем отдельно.

Для понимания: книги, которые выпускаются в нашем издательстве, делятся на несколько групп. Первая – те, которые проходят как раз по списку социально значимой литературы. Вторая – выходящие по разным грантам, коммерческим договорам, целевым программам. Третья группа – те, которые издательство печатает на собственные средства и которые приносят ему прибыль. Это книги со сравнительно большими тиражами, их хорошо разбирают, и их мы печатаем раз за разом, перепечатываем, как только заканчивается предыдущий тираж. К примеру, на 2026 год запланировали книгу, тираж которой составит 20 тысяч экземпляров. Четвертая группа – всевозможные учебники, учебные пособия.

Это печатные книги, их общий тираж составляет примерно 500 тысяч экземпляров. Есть еще одно большое направление – электронные и аудиокниги. Также через свои ресурсы мы распространяем книги других издательств.

Обычно вы смотрите на книги из списка социально значимой литературы и говорите: издательство не работает, тиражи маленькие, мало читаемых книг. С этим списком дело обстоит так. Откровенно говоря, сумма, которая на него выделяется, не менялась с 2016 года, да и тогда она была увеличена ненамного. Сами понимаете, цены с тех пор выросли, следовательно, сократился и перечень книг, и их тиражи. Но около 80 книг ежегодно по этой программе у нас издается. Их общий тираж превышает 100 тысяч экземпляров. Если книга хорошо продается, тогда, на основе анализа отдела маркетинга и заключения тиражной комиссии (она состоит из редакторов и специалистов отдела продаж), ее тираж увеличивается.

Этот список составляется по уже устоявшимся правилам нашего издательства, у которого, напомню, 106-летняя история. И, по правде говоря, в его составлении участвуем не только мы…

– Это мы знаем.

– Здесь я хотел бы объяснить одну вещь, о которой еще не говорил. Мы же в журнале «Казан утлары» начали выпускать произведения в формате карманной книги – как думаете, почему?

– Наверное, чтобы заработать?

– Нет, не только ради заработка. Если помните, как-то мы попытались внести изменения в содержание журнала, печатать резонансные вещи. Но татарская общественность не приняла эти новшества, потому что «Казан утлары» – наш главный литературный журнал с большой историей и традициями. В то же время читателям вещи такого плана нравились. Тут мне пришлось серьезно задуматься, потому что вести журнал так же, как раньше, было нельзя…

– Да, невозможно…

– И я пришел к выводу, что нельзя ломать традиции, заложенные в журнале в течение века, нельзя сдвигать его с собственного пути. И хотя с новыми авторами в журнале и появились некоторые новшества, в основе своей он остался неизменным. Но вещи более доступные для читателя и те, которые уже вышли в журнале и показали хорошую читаемость, мы стали выпускать в формате карманной книги. Идея появилась вот так.

Сейчас есть желание пойти по той же схеме – создать новое, не нарушая уже установившегося порядка. Список социально значимой литературы будет идти, как идет, при этом он, как я уже сказал, лишь часть того, что мы выпускаем. До 15 июля принимаются произведения для этого списка, их читают сотрудники издательства, затем мы отдаем их на рецензию ученым Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова. Я сам когда-то работал в ИЯЛИ, хорошо знаю возможности его сотрудников, и их оценка для меня очень важна.

«Будь у меня такая возможность, выпустил бы все книги всех наших писателей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Удивило, что у авторов, которые требуют выхода новой книги, предыдущие – среди самых нераспроданных»

– Что касается оценки ИЯЛИ. Говорят, в этом году (2025-м, – прим. Т-и) ученым снова обещали заплатить за их труд…

– В этом году их работа была оплачена, и в следующем тоже.

Таким образом, рецензии приходят в виде опечатанного письма. Для сохранения объективности имена их авторов не указываются. Нам важно, чтобы мнение было объективным. Отдел маркетинга готовит справку о том, как продавались предыдущие книги данного автора. Вот эти рецензии плюс справка отдела маркетинга – два главных документа, на основе которых решается, попадет рукопись в список социально значимой литературы или нет.

Положа руку на сердце, скажу: будь у меня такая возможность, выпустил бы все книги всех наших писателей…

– Что, и плохие тоже?

– Имею в виду, доставил бы радость нашим писателям, ожидающим своей очереди… Но у меня такой возможности нет.

– Рустем, если ты так сделаешь, будет исключительно неправильно. Как читатель я, получается, должна буду читать и «сорняки», которые ты забраковал и выкинул? Ты дай мне хорошую литературу!

– Я не об этом. Скажем, если по списку социально значимой литературы в год выходит около 80 книг, то не вошедших в список в два раза больше. Кто-то все равно обижается… Я хочу сказать, что не хотел бы никого обижать.

– Есть анекдот о женщине, которая всем хотела угодить и в итоге осталась с «животом до подбородка»… Извини, продолжим.

– Это так! До того, как рукописи предлагаются редсовету, утверждающему список, у каждой из них уже есть рецензия и справка от отдела маркетинга. В этой справке приводится информация, сколько непроданных книг у автора и, если вышедшие ранее книги распроданы, как они продавались.

Меня очень удивило то, что у авторов, требующих выхода новой книги, предыдущие – среди самых нераспроданных. У некоторых даже по две нераспроданные книги. Писателю не скажешь: «Ты плохо пишешь, твои книги не читают», – я же сам писатель, хорошо это понимаю. Но цифры говорят другое. Читателя невозможно обмануть.

Таких книг, которые читают, которые многократно переиздаются, у нас, к счастью, много. Например, книги Тукая. Только в этом году мы выпустили их тиражом 3 тысячи и 5 тысяч экземпляров. И совсем недавно отправили в типографию еще одну тиражом 10 тысяч.

– На Тукае вы, наверное, хорошо зарабатываете.

– Зарабатываем, не скрою.

– Куда же уходят эти деньги, которые для вас зарабатывает Тукай?

– Хорошо продаваемые книги дают возможность формировать зарплату, иногда выдавать премии, оплачивать аренду наших магазинов, складов, модернизировать их, обновлять…

– Хотелось бы, чтобы доходы от продажи книг Тукая шли на то, чтобы найти молодого талантливого автора и выпустить его книгу. Это просто мое предложение, «на подумать». Но мы остановились на цифрах, которые отдел маркетинга представляет редсовету.

– Цифры отдела маркетинга не обманешь. Мы эти справки представляем редсовету… Только список членов редсовета не спрашивайте – его знаю только я и еще пара человек.

– Только один вопрос – эти божественные создания каждый год меняются или одни и те же люди голосуют по десять лет?

– Редсовет обновился. Татарские книжное издательство всегда в центре внимания, этот список сформирован в результате многократных консультаций.

Фото: © «Татар-информ»

«Ленар Шаех ушел по собственному желанию»

– Издательство сейчас работает со списком социально значимой литературы, который был сформирован еще до твоего назначения. Тебе удалось внести какие-то изменения в этот процесс? Или…

– По правде говоря… в основном… Я же снимаю с себя ответственность, говоря так, верно?

– Да, есть такое ощущение, что хочешь снять.

– Рукописи на 2026 год, как я уже сказал, принимались до 15 июля. Большие изменения в это мы вносить уже не можем.

Я уже начал перечислять и другие наши направления. Тираж книг, издаваемых по одному из них, превышает тираж списка социально значимой литературы. Как я уже говорил, там бывают и 20-тысячные тиражи.

Хочу сказать о двух очень важных для 2026 года книгах-альбомах. При поддержке Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане, будут изданы книги-альбомы Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля. Они будут большеформатные, на качественной бумаге. Обе на татарском и русском языках, при этом первая выйдет на татарском и русском отдельными книгами.

Последний раз такие книги двух наших поэтов увидели свет в нашем издательстве 40 лет назад. Один из составителей альбома Тукая 1986 года Зуфар Баширов и сейчас участвует в составлении книги вместе с нами. К подготовке альбома Мусы Джалиля привлекли также Искандера Гилязова. В целом в этой масштабной работе участвуют и институты Академии наук Татарстана, и музеи, архивы, библиотеки – все.

Я бы сказал, что формируется еще одно большое направление. Вы всегда поднимаете эту тему в своих интервью – о том, что нужен продюсерский центр. Мы сейчас работаем в этом направлении. Пока не могу сказать, что это будет полноценный продюсерский центр, но я, взяв на себя ответственность, заказал нескольким авторам книги в разных жанрах. И от одного из них рукопись уже пришла. Это не литературное произведение. Я рассчитываю на то, что мы выпустим эту книгу большим тиражом и издательство сможет на ней заработать.

В эти выходные прочитал ее – интересная книга, о судьбах людей, о способах найти себя, дойти до своей цели. Пока прикидываем, выпускать 5-тысячным тиражом или 10-тысячным. Начиная с этого издания, есть идея работать с интересными авторами в таком ключе.

– Автора, конечно, не назовешь.

– Нет.

– Теперь я должна буду уехать с этой интригой. Хорошо, сколько таких заказов сделано?

– Я разговаривал с несколькими людьми. Это чисто коммерческий проект, его цель – получение прибыли.

– Это будет официальный продюсерский центр?

– До конца я это еще не продумал. Попробуем выпустить первую книгу, провести интересную презентацию, продать ее. В этом направлении можно будет работать только с теми авторами, которые и сами активны.

– Автор тоже будет получать прибыль? А не просто радоваться, что книгу издали.

– Никаких расходов у него не будет, он получит гонорар.

– Когда заказывал, полагался на свою интуицию, что будет востребовано?

– Да. Мы каждую неделю анализируем цифры продаж в магазинах, на маркетплейсах, выставках, в разных точках. На маркетплейсах продажи растут – это радует.

– Начал «давать по башке» маркетинговому отделу? Чего это они так резко стали расти?

– В издательстве и так профессиональная команда. Но если сам не знаешь, что и как надо делать, с людей не потребуешь. Поэтому стараюсь глубже вникать в тему: и на склады заглядываю, и в магазины. Первое, что меня поразило в хорошем смысле, – здесь работают люди с большим потенциалом.

– Много людей сменилось после твоего прихода? Знаю, что ушел Ленар Шаех.

– Да, сменился главный редактор. Ленар ушел по собственному желанию, сказал: «18 лет уже проработал, устал, и свои дела у меня есть». Он составитель довольно большого количества книг, которые выходят в 2025 году. Даже после ухода с должности несколько месяцев спокойно доделывал эти книги.

Фото: © «Татар-информ»

«Планируем обновить магазин на Баумана»

– Мы остановились на том, что книги неплохо продаются…

– Мне самому интересно следить за аналитикой: какие книги больше покупают в магазинах, какие интересуют тех, кто заказывает через маркетплейсы. Магазин на Баумана планируем обновить – уже заказали дизайн-проект.

– Тот маленький магазин в здании гостиницы «Ногай»?

– Да. Он будет восхитительно красивым, с уголком, где можно посидеть и ознакомиться с книгой. Будем предлагать там и национальные сувениры.

– В зале «Ногая» проводились и презентации. Каким ты видишь применение этого зала?

– Мы почти каждую неделю презентуем там новые книги, иногда и несколько раз в неделю. Вместе с «Миллиард.Татар» организовали уже третье мероприятие в формате лектория – это наш общий проект. Входной билет – 700 рублей, в эту сумму включена книга с автографом автора. Пока на русском. Вы любите считать, особенно чужие деньги…

– Свои тоже… Если они есть.

– Хотя это небольшая аудитория, по билетам приходит 30-40 человек. Для них мы организуем экскурсию по «Ногаю», встречу с автором, автограф-сессию. Это очень интересный проект. Оказывается, у таких мероприятий должна быть хоть небольшая, но стоимость, потому что купленная вещь ценится. Этот проект планируем продолжать.

Приведу один пример активности авторов. Недавно вышла книга Фатиха Кутлу. Выпустить ее тиражом в 1 тысячу экземпляров было моей ошибкой. Хоть и знал, что Фатих бей – человек, работающий с фанатизмом, не решился поставить тираж больше. Уже на презентации принесенная часть книг была раскуплена. Сейчас уже за свои средства выпустили 500 экземпляров, этот тираж тоже активно продается.

Я хочу сказать, что и от автора многое зависит.

– Извини, но давай еще раз вернемся к списку социально значимой литературы. Тиражи для этих книг вы устанавливаете однотысячные. И в продаже их оказывается немного.

– Когда вы ругаете список социально значимой литературы, вы думаете, что тираж у этих книг – тысяча экземпляров. Но среди них есть и книги с двухтысячным тиражом. Да, 75 процентов уходит в библиотеки – не считайте, что много.

– Я и не считаю. Из этой тысячи книг 100 штук уезжает к татарам других регионов – мне не жалко, лишь бы доходили до адресата. Но мне не нравится, что в продажу поступает всего 150 книг. Допустим, из примерно 200 рукописей, поступивших от авторов, 80 вы выпустили по этой программе за счет бюджета. 120, соответственно, остались «за бортом». Если какие-то из этих рукописей тебе понравились, вы находите деньги на их издание или они ждут следующего года, или вы говорите авторам – все, расходитесь?

– Во-первых, мы должны соблюсти и традиционное разделение книг: научно-популярные, исторические, художественные альбомы, детская литература, классическая литература, современная проза… Например, могут быть предложены 50 детских книг, из них в список войдут только 15-20. При этом и они, в свою очередь, подразделяются на категории: на русском языке, на татарском, для детей младшего возраста, для подростков… Юбилей автора…

У невошедших бывают разные причины отказа. В рецензии предлагается, например, что-то усилить, где-то внести изменения. Учитывается также, что у автора, скажем, книга выходила год-два назад. Это хорошо, что есть очередь, но пусть она будет качественная.

– Автору тоже говорите: «Найдешь деньги – выпустим»?

– Разные бывают случаи. Есть и такие авторы, которые говорят: «Мне нужен бренд Татарского книжного издательства», и сами находят деньги. Что бы вы ни говорили, как бы ни ругали, Татарское книжное издательство – многогранное, самое профессиональное издательство. Только не воспринимайте это как принижение других.

– Похоже, это уже последнее поколение профессиональных редакторов и корректоров в Татарском книжном издательстве. Когда эти состарятся, новых уже не будет.

– Честно говоря, я думал, что дела обстоят еще хуже. Но, как я уже сказал, коллектив профессиональный. С дизайнерами проблемы не будет – мы начали привлекать также и новых специалистов. Социально значимая литература проходит через руки главного художника Рината Хасаншина, а в коммерческих проектах участвуют и молодые.

Ваш вопрос уместный. У нас есть опытные редакторы и корректоры, команда на данный момент подготовленная, но мы должны заботиться и о будущем.

«В Казани есть книжные фестивали, мы тоже в них участвуем. Но нам нужен большой фестиваль, который продвигает и популяризирует Татарстан и татарскую книгу» Фото: © «Татар-информ»

«Нам не хватает большого книжного фестиваля с национальным духом»

– Хорошо. Давайте продолжим тему новшеств. Одно время мы очень загадочно улыбались, намекая на нововведения.

– Да, вы тоже писали, и я всегда мечтал об этом – нам не хватает большого книжного фестиваля. Фестиваля с национальным духом, раскрывающего Татарстан и татарский народ. Его невозможно организовать за три-четыре месяца. 21 февраля мы при поддержке Комиссии по языкам при Раисе РТ объявим конкурс «Татар китабы – 2026» («Татарская книга – 2026»).

Цели конкурса: повышение престижа книги и популяризация чтения и письма на родных языках; определение лучших изданий и авторов; содействие созданию лучших образцов книжного искусства и полиграфии; расширение профессионального информационного пространства, укрепление национально-культурных связей между читателями.

Номинации конкурса: «Новое имя», «Лучшая литературная книга», «Лучшая книга научно-популярного и документального жанра», «Лучшая детская книга», «Поколение ALGA: лучшая юношеская книга», «Бестселлер», «Art-книга» (уникальное издание с авторским дизайном и оформлением), «Книга народов Татарстана» – издания на языках народов республики, «Книга года» – издание, ставшее самым значимым событием года и подготовленное на высоком уровне. Для победителей предусмотрено денежное вознаграждение.

С момента объявления конкурса в СМИ в течение года будут организованы дополнительные мероприятия – семинары, дискуссии, викторины, прямой эфир с авторами. Предполагается привлечь к теме чтения блогеров и пропагандировать его на их страницах в социальных сетях.

В конкурсе может принять участие любая татарская книга, вышедшая в 2026 году в любом издательстве Татарстана, – мы никак это не ограничиваем. В рамках конкурса в районах будут организованы встречи, также предусмотрены мастер-классы с авторами. Самое важное для меня – планируется научить скромных и неактивных в соцсетях писателей, таких как я, пропагандировать свое творчество и свою личность. Это мы намерены делать вместе со специалистами АО «Татмедиа». Научить продвигать свою книгу и себя, общаться со своим читателем очень важно. Здесь главная цель – не растерять читателей, чтобы книги читали, чтобы авторов знали. Издательство живет благодаря автору и читателю.

В целом организационная работа на нашем издательстве, но в состав жюри будем приглашать специалистов со стороны.

– Вот ты сейчас рассказал – значит, уже объявил, пусть знают. Подразумевается ли, что в дальнейшем конкурс может вырасти в большой фестиваль?

– В Казани есть книжные фестивали, мы тоже в них участвуем. Но нам нужен большой фестиваль, который продвигает и популяризирует Татарстан и татарскую книгу, татарских писателей. Такой, как в Башкортостане. Я два года подряд участвовал в Книжном фестивале в Уфе, выступал на нем. Это большое мероприятие, которое появилось благодаря идее и стараниям председателя Союза писателей Башкортостана Айгиза Баймухаметова (близкий друг Р. Галиуллина, – прим. авт.). В дни фестиваля весь город живет им: на улицах расставлены тумбы с информацией о писателях, с ними организуют автограф-сессии, создается возможность их общения с читателями. Писатель в истинном смысле получает вдохновение и энергию творчества, которых хватает на целый год. Это всесторонне хорошо продуманный, проводимый на высоком уровне фестиваль.

«В нашем ведении – более 150 точек продаж разного формата» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сейчас мне не хочется выпускать книгу только ради того, чтобы она была»

– Рустем, буквально недавно вышла твоя книга. Извини, задам злой вопрос: на каком месте в списках отдела маркетинга писатель по имени Рустем Галиуллин?

– Когда я начал запрашивать данные отдела маркетинга, заодно поинтересовался и о своей вышедшей книге – слава Аллаху, оказалось, что на складе она закончилась. В магазинах может оставаться несколько экземпляров. Не буду скрывать: думаю, я средне продаваемый писатель.

Перед самым моим приходом в «Казан утлары» у меня вышла там повесть «Әдрән». А когда начал там работать, что-то крупное уже не публиковал. Здесь поучилось то же самое: еще в прошлом году моя книга «Көзге кайтаваз» («Осеннее эхо») была включена в план. Она не успела выйти до моего прихода, вышла через месяц…

– Да, ты говорил, что один из руководителей заметил: «Не успел прийти, а уже свою книгу издал».

– Он в шутку это сказал. Но для человека, не знающего порядок выпуска книг, так оно и есть. Если бы я был далек от издательского дела, тоже решил бы: ну, все ясно, первым делом свою книгу выпустил. Но рукопись книги была сдана в положенное время, до 15 июля предыдущего года. А до этого у меня выходила детская книга «Биш икеле» («Пять двоек»): детские книги и так хорошо продаются.

– Наверное, почувствовал облегчение, не увидев себя среди авторов, книги которых не продаются?

– С этой стороны – да. Недавно мне позвонил один из наших поэтов: «Моя книга уже сколько лет лежит неизданная. А люди просят». Я, конечно, начал переживать, почему хорошего поэта обижают. Я ведь еще очень доверчивый. Выяснилось: его последняя книга вышла у нас в 2023 году очень маленьким тиражом и за два года было продано всего 35 экземпляров. Остальное ждет своего читателя в магазинах.

Когда речь идет о магазинах, многие представляют только точку на Баумана и «Литературное кафе». Хотя у нас работает киоск в Государственном Совете РТ и еще около 150 точек продаж разного формата в нашем ведении. В последние месяцы наши книги появились в таких комплексах, как «Татар утары», «Туган авылым», своя полка теперь есть в книжном магазине в Саратове…

– А тому поэту вы сказали, как обстоят дела?

– Нет, не стали его расстраивать. Но отдали его рукопись на рецензию и подготовили справку отдела маркетинга. Что скажет редсовет – посмотрим.

– Когда ты пишешь?

– По субботам-воскресеньям. Интересный сюжет, который сейчас живет у меня в голове, ждет новогодних каникул. Я думаю долго, пишу быстро.

– Нация не теряет писателя из-за твоей новой должности?

– Не думаю. Общаться с людьми, встречать людей с разными судьбами – это ведь тоже биография писателя.

– К слову о людских судьбах – ты на средства гранта написал произведение о благотворителе Асгате Галимзянове. Оно вышло, и я не заметила?

– Рукопись была готова еще два-три года назад. Я дал ее почитать тем, кто общался с самим Асгатом абый. Его близкий друг, журналист Габдульбар Ризванов подготовил предисловие. В 2026 году будет юбилей Асгата абыя – есть вероятность, что рукопись выйдет отдельной книгой. Раз я начал работать в Татарском книжном издательстве, мне уже не к лицу издавать ее здесь. По крайней мере, по списку социально значимой литературы.

– Погоди-погоди, что, не будешь выпускать свои книги? Как это? Ленар Шаех, когда был главным редактором, постоянно выпускал.

– Нет уж… Раз в этом году (2025-м, – прим. Т-и) книга вышла, издаваться в ТКИ в следующие четыре-пять лет мне совесть не позволит. Я и так был автором, у которого книги выходят не чаще раза в четыре-пять лет. Впереди еще есть время, все будет, Аллабирса. Сейчас мне не хочется выпускать книгу только ради того, чтобы она была. Пусть будет читаемой.

Это раньше я на скучных лекциях писал рассказы и, едва успев поставить последнюю точку, бежал по редакциям. Самому же кажется – ух, какая отличная вещь получилось, хочется поделиться такой радостью. Сейчас уже не так, серьезно отношусь к творчеству.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Один писатель начал читать мой рассказ, ему сразу не понравилась частица «ич», и он за нее зацепился»

– Можешь вспомнить – были ли тогда люди, которые, как тебе показалось, холодно отнеслись к творчеству молодого писателя? Если были, осталась ли обида на них?

– Почему же не было… Но всем им я в конечном счете ответил добром. Один случай сильно запомнился. Кажется, это было летом после 1-го курса, я работал в деревне, и однажды мне в голову пришел интересный сюжет. Я его расписал, подготовил рассказ и поехал с раннего утра в Казань в редакцию «Казан утлары». Сначала на автобусе Атня – Арск, потом на электричке. В те годы постоянно говорили, что литературе не хватает молодых имен, видимо, на этой почве была уверенность, что меня примут и поддержат.

Но в редакции один писатель взял мой рассказ, тут же начал читать, и, к несчастью, ему не понравилась одна частица – «ич» («ведь», «же», – прим. пер.). И он за нее зацепился. В итоге, не пройдя дальше первых двух предложений, прочитал часовую лекцию о том, какие мы, молодые авторы, бестолковые и бесталанные. С утра я ехал весь окрыленный, вечером вернулся с поникшей головой. Но это произведение потом было опубликовано, вошло и в книгу, и в разные антологии. Тогда я дал себе слово, что буду внимательнее к молодым.

– А тот писатель?

– Позже я ему не один раз помогал. На самом деле, я ему благодарен. Поступив так со мной, он дал мне понимание: если достигнешь успеха, ты не должен подрезать крылья молодым. Поэтому я смог внести пару изменений в список социально значимой литературы, и они касаются творчества молодых. Пусть у них выходят даже небольшие сборники, может быть, это станет стимулом, вдохновит на дальнейшее творчество. В проекте «Яңа исем» («Новое имя») я участвую по этой же причине.

– Мы можем сказать на основе этого проекта, что талантливых писателей можно вырастить искусственно?

– Я не говорю, что можно вырастить искусственно. Скажу по себе – когда я учился в университете, у нас был кружок «Аллюки», в него ходили начинающие писатели и поэты, и там была очень активная, кипучая творческая среда. Писателю недостаточно быть способным, образованным, придумывать интересные сюжеты – нужна еще и творческая среда. Нужно общение в таких литературных кружках, посещение театров, участие в семинарах, мастер-классах. Личность формируют и интересные люди в твоем окружении. Иногда даже очень талантливые люди могут затеряться, если лишены такой среды. Мое творческое счастье в том, что начиная с кружка «Аллюки» и до сегодняшнего дня я общаюсь со своими талантливыми сверстниками.

Главный смысл «Яңа исем» тоже в этом – дать возможность талантливой молодежи общаться друг с другом, не давать оборваться связке поколений. Если мы берем молодых на выезды, мы же не просто «тусуемся». Например, когда писатели разных поколений вместе приезжали в Атню, Гелюса Батталова рассказывала нам легенды Атнинского края, мы в течение дня общались все вместе – это многого стоит! Этот проект обязательно надо продолжать.

– Ты готов в будущем, если придется, продолжить его сам?

– Хорошо помню: идея принадлежала генеральному директору АО «Татмедиа» Шамилю Садыкову. Он видел это как проект, который ведут общими силами редакции, издательство, Союз писателей. Проект «Яңа исем» обязательно должен продолжаться, в 2026 году мы бы с большим удовольствием познакомили молодых писателей с деятельностью издательства, с процессом подготовки и издания книги и привлекли бы их к участию в этом деле.

«Туристам интересны дорогие качественные альбомы о Татарстане, Казани. Хотя себестоимость высокая, они окупаются» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Издательство вполне существовало бы и выпуская книги по программе социально значимой литературы. Но наша цель в другом»

– Вернемся к теме издательства. Значит, ты ищешь интересных авторов…

– Да, как я уже сказал, от одного из авторов, которым я заказывал, уже пришла рукопись. В книге собраны истории, где на примерах рассказывается, как люди достигли успеха, преодолевая трудности. Какие препятствия им встречались и какие пути их преодоления они находили. Это будет книга от татарского автора, написанная легким доступным языком, читаемая. Мы сделали анализ интересующих читателей тем и в коммерческом направлении будем действовать с учетом этих потребностей и спроса.

Одним словом, издательство вполне существовало бы и выпуская книги по программе социально значимой литературы – издательство, которое вы любите ругать за то, что оно «не работает»… Но наша цель в другом.

– Дай Бог! Вот же, за разговором выясняется, что за 100 дней сделано немало. А есть у тебя планы, которые пока так и остаются мечтой?

– Хочется показывать наши книги и наших писателей в большем масштабе… Есть большая мечта, конечно! Мечтаю о большом, великолепном книжном магазине, чтобы он светился издалека, был украшением города! Магазин в современном дизайне, со студией для подкастов, залом для презентаций и тематическим кафе. В меню этого кафе – разные связанные с Казанью блюда от интересных писателей…

– Кофе от Марселя Галиева, например.

– Очень может быть. Но это пока мечта. Хотелось бы, что у главного издательства республики был такой дом книги, который мог бы стать жемчужиной столицы, воплощением нашего национального духа. Мы бы его наполнили интересными событиями и мероприятиями. Я даже не сомневаюсь, что он будет прибыльным. Кто знает, может быть, все вместе реализуем?

– Красивая мечта, пусть она сбудется! Извини, что после таких радужных планов возвращаю к прозе жизни, но, коль скоро было произнесено слово «прибыльный», не мог бы ты перечислить, какие книги приносят издательству прибыль? Во что можно смело вкладываться?

– Обычно это разного рода словари, самоучители, обучающие языку, некоторые классические произведения, сказки, отдельные тематические книги, раскрывающие дух татарского народа… Например, книга «Татарча сөйләшик» («Давайте говорить по-татарски», татарско-русско-английский разговорник), подготовленная Кадрией Фатхулловой, Альфией Юсуповой и Эльвирой Денмухаметовой, издается уже много раз. Недавно мы снова выпустили ее тиражом 3 тысячи экземпляров, готовимся напечатать еще раз. У нас есть пять видов самоучителей, мы их постоянно переиздаем.

– Все пять – самоучители, обучающие языку? Или, например, есть обучающие игре на гитаре?

– Если есть постоянный спрос, значит, покупатели посоветовали эту книгу другим. Как я уже отметил, это книги, которые приносят прибыль. Готовим самоучитель игры на баяне, а если будет спрос, то выпустим и для гитары. Хорошо продаются дорогие качественные альбомы о Татарстане, Казани – они очень интересны туристам. Хотя себестоимость высокая, они окупаются. Постоянно спрашивают путеводители и открытки.

Любят историческую литературу. Книги о татарских мечетях, о Старо-Татарской слободе, Казанском ханстве, Касимовском ханстве, Золотой Орде… Они есть и на русском, и на татарском языках. Спрашивают книги об интерьере татарского дома, татарской деревне, татарских обычаях, татарском чае, татарских свадьбах, татарской бане. И цены на них не очень высокие.

«Самые-самые продающиеся книги – для детей до 6 лет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я за сохранение классической детской литературы, но современным детям нужны и современные герои»

– Это у вас-то невысокие? Ну конечно…

– Совсем недорого: посмотрите на сайте, там очень разные цены.

– Ркаил Зайдулла в своих интервью тоже отмечал, что у издательства дорогие книги.

– Видимо, Ркаил абый их не покупает. Шучу, конечно, он на каждой презентации покупает книгу и каждый раз сетует на высокие цены.

У книги в твердой обложке, на хорошей бумаге, в которую вложены большие усилия, себестоимость довольно высокая. Это же достойного качества издания, многократно прошедшие через руки корректора, редактора, все необходимые этапы подготовки. Как книги разные, так и читатели наши разные. Есть такие, как Ркаил абый, которые предпочитают дорогие качественные издания, но есть и те, кому нравятся книги в современном формате, которые выходят большими тиражами и рассчитаны именно на массовую аудиторию.

– Хорошо. Пойдем дальше по списку прибыльных книг.

– Детская литература. Самые-самые продающиеся – для детей до 6 лет. Почему? Потому что родителям хочется, чтобы у детей были красивые книжки с яркими иллюстрациями, книги в виде игрушек. Я и сам, когда дети были маленькие, покупал такие книги очень часто.

– Я тоже в свое время постоянно таскала домой такие книги – до сих пор украшают книжные полки. Видимо, понимая, что ребенку не хватает внимания, родители так очищают свою совесть.

– Когда ребенок идет в 1-й класс, основные силы направляются на школьную программу, внимания к книге становится меньше. Но когда ребенку нравится читать, он продолжает читать и в более старшем возрасте. Например, моя дочь сегодня сама заказывает книги и находит то, что ей нужно. Некоторые рукописи я даю почитать своей 14-летней дочери. Мои собственные вещи тоже в последние два-три года первой читает она.

Я хочу сказать, что читающие есть. И дети, читающие на татарском языке, тоже есть.

– Таких детей, как твоя уникальная дочь, наверное, немного.

– Поэтому самые прибыльные – это книги для детей до 6 лет. В методическом плане они также должны быть разработаны на должном уровне.

Для детей самые хорошо продаваемые – книги Тукая. Хоть на татарском, хоть на русском – продаются. Каждые несколько месяцев мы выпускаем и «Шурале», и «Су анасы».

– И гонорар платить не надо…

– Не только поэтому, их же покупают. Есть основание говорить, что наш Тукай своими издающимися вновь и вновь книгами и сегодня служит нации.

– Наш Тукай служит, слава Аллаху! Только не видно, чтобы современные детские писатели создавали шедевры.

– По детским книгам есть вопросы. Они должны быть самыми современными, самыми интересными. Читаю детские стихотворения в книгах из списка социально значимой литературы – некоторые из них даже для меня сложны. Я за сохранение классической детской литературы, но современным детям нужны и современные герои. Детская книга, наверное, та область, которая сегодня требует наибольшего внимания. Я открыт для всех, кто придет с предложениями.

«Наш Тукай своими издающимися вновь и вновь книгами и сегодня служит нации» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Помню, как в СМИ писали, что склады у нас полные. Могли просто попасть на такой момент»

– Продолжая тему прибыльных книг – как обстоят дела с художественной литературой?

– Татарское книжное издательство славится изданием художественной литературы – эта работа идет в полном объеме, как и раньше. И прозу выпускаем, и поэзию. Конечно, какие-то книги читают, а какие-то продаются с трудом… Одно дело, когда мы продаем через магазины, маркетплейсы, но очень важна для нас и активность самого автора.

Еще одна особенность: если выходит какой-то спектакль или фильм, сериал – интерес к данному произведению и его автору увеличивается.

– Да, во времена сериалов «Дикая роза» и «Просто Мария» разные «самиздаты» неплохо так заработали…

– Мы это направление тоже не отбрасываем. К слову, мы работаем, не нарушая авторских прав, это я тоже хотел бы отметить. Потомкам авторов выплачивается как положено.

– Еще раз возвращаюсь к теме социально значимой литературы. Остался один вопрос: этот список никогда не появлялся в открытом информационном поле. Даже после запроса его не дали. Почему он держится в тайне?

– Я не вижу причины его скрывать. Но и дать пока не могу, потому что список на следующий год пока не утвержден.

– Когда утвердят, опубликуете?

– Не вижу смысла его скрывать.

– Я тоже! Что же еще мы не обсудили… На складах очень много книг?

– Становится меньше, слава Аллаху! Об этом меня постоянно спрашивают, поэтому сколько там книг в конце каждого месяца, на сколько их стало меньше – и в экземплярах, и в суммах – я знаю наизусть. Четыре недели назад на склад поступило более 60 тысяч экземпляров дидактических карточек. Мы должны раздать их в районах. Мы можем раздавать их и весь год, и в течение месяца, и за неделю. Придете однажды – склад будет полным, на следующий день – пустым. Помню, как в СМИ писали, что склады полные. Могли просто попасть на такой момент. Ради справедливости скажу: на складах и раньше был порядок, и сейчас стараемся его поддерживать.

– К слову о районах. Нельзя ли организовать точки по продаже книг в библиотеках? Самые главные любители книги ведь там.

– В следующем году в рамках конкурса «Татар китабы» начинаем работать с библиотеками нескольких районов. Возможности выясним в ходе работы.

– Рустем, как ты относишься к тому, что на вашем сайте нет информации о сотрудниках издательства? При том, что у вас работают легендарные личности.

– Да, вы правы, у нас работает очень много достойных людей – кандидаты наук, видные писатели, опытные специалисты. Информацию о нашей основной силе – профессиональных специалистах на сайте сделаем!

– Что ж, завершим на этой позитивной ноте. Успехов! Мы всегда рядом – и помочь, и посоветоваться, и даже поругать иногда…

Рузиля Мухаметова, «Интертат», перевод с татарского