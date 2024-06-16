Рустем Галич о своей миссии: «Сначала хочется славы»

Актер, режиссер и продюсер Рустем Галич рассказал, в чем заключается его миссия. Он признался, что поначалу хочется славы, слышать аплодисменты. Потом в какой-то момент артисту понравилось просто заниматься лицедейством. И только пройдя эти два этапа, Галич понял, что у него есть некая миссия.

«Не ты являешься носителем идеи, а идея выбирает тебя. С определенного момента я стал чувствовать, что подключаюсь перед выступлением к определенным источникам информации», - рассказал спикер в интервью «Казанским ведомостям».

По его мнению, он не просто должен прочесть текст. Его задача сделать так, чтобы зрители увидели через него другого человека.

Причем сами зрители часто признаются ему, что во время его прочтения стихов видят на сцене поэтов Сергея Есенина, Михаила Лермонтова и других классиков.

При этом сам артист всегда выбирает только те тексты, которые ему нравятся, тех, которые чем-то напоминали ему его самого.