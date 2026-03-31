Рустем Гайнуллов пригласил представителей Узбекистана на KazanForum

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов пригласил представителей Узбекистана принять участие в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае 2026 года в Казани. Об этом он заявил на Российско-узбекской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» и Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, передает ТАСС.

Мероприятие проходит в Сурхандарьинской области – самом южном регионе Узбекистана. Татарстан и Сурхандарья подписали соглашение о сотрудничестве в 2023 году. Во второй день конференции состоялась тематическая сессия «Сурхандарья – Татарстан: достижения и потенциал межрегионального сотрудничества».

Гайнуллов отметил активное участие Сурхандарьинской области в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и сообщил, что площадка продолжит работу в мае.

Он пригласил участников конференции принять участие в предстоящем мероприятии, подчеркнув, что в последние два года форум по решению Президента России Владимира Путина получил федеральный статус. По его словам, площадка служит местом для поиска новых партнеров и заключения контрактов.

Форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» запланирован на 12-17 мая и пройдет в Казани.