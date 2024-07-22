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Общество 22 июля 2024 12:18

Рустем Гафаров попросил дорожников следить за состоянием ливневок в Казани

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Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров попросил дорожные службы обращать внимание на состояние ливневок. Об этом он заявил на деловом понедельнике.

«Наша с вами задача не только в ликвидации мест концентраций ДТП, но и недопущение появления новых. Вот сегодня, к сожалению, тоже ДТП на Танковом овраге. Я прошу обратить внимание всех дорожников на ливневки. Если где-то что-то размыло, сразу же наводить порядок и приводить в соответствие», – сказал спикер.

Гафаров также поручил завершить все работы по повышению безопасности дорожного движения на аварийных участках к 1 сентября.

Кроме того, он попросил усилить контроль по запрету проезда грузовых автомобилей в центр. «Есть у нас автомобили, которые ездят по центру и разбивают дороги», – подчеркнул руководитель исполкома Казани.

#ливневки #безопасность дорожного движения
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