Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустем Гафаров попросил дорожников следить за состоянием ливневок в Казани
Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров попросил дорожные службы обращать внимание на состояние ливневок. Об этом он заявил на деловом понедельнике.
«Наша с вами задача не только в ликвидации мест концентраций ДТП, но и недопущение появления новых. Вот сегодня, к сожалению, тоже ДТП на Танковом овраге. Я прошу обратить внимание всех дорожников на ливневки. Если где-то что-то размыло, сразу же наводить порядок и приводить в соответствие», – сказал спикер.
Гафаров также поручил завершить все работы по повышению безопасности дорожного движения на аварийных участках к 1 сентября.
Кроме того, он попросил усилить контроль по запрету проезда грузовых автомобилей в центр. «Есть у нас автомобили, которые ездят по центру и разбивают дороги», – подчеркнул руководитель исполкома Казани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»