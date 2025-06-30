news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 июня 2025 17:37

Рустем Асаев о «Татар-информе»: «Ваш труд достоин уважения»

Читайте нас в
Телеграм
Рустем Асаев о «Татар-информе»: «Ваш труд достоин уважения»
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Народный артист Татарстана Рустем Асаев поздравил «Татар-информ» с 35-летием.

Асаев высоко оценивает роль «Татар-информа» в жизни республики. «Поздравляю с вашим юбилеем. Ваш труд во благо нашего народа достоин уважения. Пока есть такие грамотные, думающие журналисты, татароязычная журналистика будет только развиваться и идти вперед», – выразил уверенность артист.

Народный артист РТ отметил, что он сам тоже поддерживает связь с журналистами. «От интересных интервью никогда не отказываюсь. Общение с журналистами обычно проходит в приятной, теплой атмосфере. Я уважаю журналистов, которое доносят достоверную информацию до читателя – нашего слушателя. Хорошо, что вы есть», – поделился певец.

#35 лет Татар-информу
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В МЧС предупредили татарстанцев о сильном дожде и грозе в понедельник

В МЧС предупредили татарстанцев о сильном дожде и грозе в понедельник

29 июня 2025
Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

30 июня 2025