Рустем Асаев о «Татар-информе»: «Ваш труд достоин уважения»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Народный артист Татарстана Рустем Асаев поздравил «Татар-информ» с 35-летием.

Асаев высоко оценивает роль «Татар-информа» в жизни республики. «Поздравляю с вашим юбилеем. Ваш труд во благо нашего народа достоин уважения. Пока есть такие грамотные, думающие журналисты, татароязычная журналистика будет только развиваться и идти вперед», – выразил уверенность артист.

Народный артист РТ отметил, что он сам тоже поддерживает связь с журналистами. «От интересных интервью никогда не отказываюсь. Общение с журналистами обычно проходит в приятной, теплой атмосфере. Я уважаю журналистов, которое доносят достоверную информацию до читателя – нашего слушателя. Хорошо, что вы есть», – поделился певец.