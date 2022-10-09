Рустем Абязов о сезоне La Primavera: «Я задумал то, с чем не сталкивался в практике»

Почему поговорка «пьяный отец – горе в семье» не относится к духовикам, что не поделили традиционный классицизм и неоклассика и кем виолончель приходится эрху – в новом концертном сезоне своим гостям расскажет камерный оркестр La Primavera.

Казанский камерный оркестр Lа Primavera открыл XXXIV концертный сезон Фото: la-primavera.org

За время своего существования и бурной деятельности – на минуточку, оркестр существует и здравствует более 30 лет – случалось разное. Музыканты уходили из коллектива, получая предложения на лучших условиях, состав коллектива обновлялся, оркестр искал и не находил свою базу – свой дом, события внешнего мира влияли и полностью переворачивали концерты и масштабные проекты буквально накануне их проведения. Но одно остается неизменным – творческий запал коллектива, а главное, его художественного руководителя и главного дирижера Рустема Абязова, которые преодолевали и преодолевают все препятствия во славу искусства.

Каждый год благодаря оркестру происходит открытие новых имен в пространстве музыкального мира, представление Татарстану достижений земляков на «чужбине», взаимодействие татарстанских юных дарований с профессиональным коллективом на большой сцене. Но главное – это концертные программы, каждая из которых становится настоящим откровением для своей публики.

Рустем Абязов: «Мы хотим показать самые разные инструменты – например, такой необычный солирующий инструмент, как туба» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Полет шмеля» на тубе

В нынешнем сезоне будет неожиданно много духовых инструментов. Взаимодействие духовых в качестве сольных инструментов с камерным оркестром – расклад даже на мировой сцене нечастый. Тем паче весь сезон открывать для себя редкое и порой уникальное звучание.

«Мы хотим показать самые разные инструменты, например такой необычный солирующий инструмент, как туба», – рассказал Рустем Абязов.

Большой и неповоротливый с виду инструмент на сцене в качестве солиста гость нечастый. Все же туба – типично оркестровый инструмент, который дает медной группе хороший и устойчивый бас. Тубисты, получающие профессиональное образование, точно знают, что шанс сыграть захватывающие партии в оркестре им вряд ли представится. Однако встречаются и те, кто любит разрывать шаблоны.

«Когда я учился в Московской консерватории, у нас был тубист, который в кулуарах любил блеснуть чем-нибудь виртуозным, например “Полетом шмеля” Римского-Корсакова. Причем играл в очень приличных темпах. Особенно после того, как пропустит стаканчик», – посмеялся дирижер.

Федору Шагову дополнительный «допинг» не потребуется для исполнения «Вариаций в старинном стиле» Стивенса или «Чардаша» Монти, который музыкант планирует подарить казанцам на бис Фото: la-primavera.org

По словам дирижера, сокурсник «пропускал стаканчик» исключительно в профессиональных целях. «После потребления алкоголя расслабляются губы, отчего те становятся более подвижными и “виртуозными”», – всерьез заметил Абязов.

Что же касается концерта с участием солирующей тубы Федора Шагова 9 ноября, ему дополнительный «допинг» не потребуется для исполнения «Вариаций в старинном стиле» Стивенса или «Чардаша» Монти, который музыкант планирует подарить казанцам на бис.

Открывать казанцы будут не только необычное сочетание камерного оркестра и тубы, но и нераспространенные тандемы коллектива с трубой (Ильяс Невретдинов), флейтой (Диана Ким), кларнетом (Артур Назиуллин) и другими духовыми инструментами.

Традиционный проект «Десятилеточное братство», посвященный выдающимся воспитанникам Средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории и ее выпускникам, в этом году также продемонстрирует силы солирующих духовых инструментов спецшколы.

Каждый год благодаря оркестру Lа Primavera происходит открытие новых имен в пространстве музыкального мира, представление Татарстану достижений земляков на «чужбине» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Классическая музыка побаттлится с неоклассикой

Ближайшим же масштабным проектом оркестра станет проведение VIII «Абязов-фестиваля». На фестивале Абязов дает волю своей фантазии, комбинируя академическое звучание струнного оркестра с театром, хореографией и даже песочной анимацией.

В этот раз в декабре оркестр поставит в музыкальный баттл классическую и неоклассическую музыку. «Как это всегда бывает, совершенно случайно я познакомился с интересным московским композитором Антоном Висковым, который работает в неоклассическом стиле. К примеру, им написана кантата Stabat Mater, ария Ave Maria, цикл “Времена года”… Все это натолкнуло меня на мысль – а что, если сравнить их с написанными гораздо ранее произведениями?» – рассказал о концепции Абязов.

Он заметил, что за неоклассику в фестивальные дни будет отвечать не только музыка Вискова, но и Шнитке, Брейнера и Вавилова. Слушателям предстоит сравнить, чьи «Времена года» им ближе – Вивальди или Вискова, а еще прослушать аж четыре версии арии Ave Maria. «Нам удалось пригласить Московский синодальный хор – на мой взгляд, лучший хоровой коллектив России. Думаю, их исполнение Stabat Mater версии Перголези и версии Вискова произведет фурор», – отметил дирижер.

Хотя сам Абязов смеется – мол, к экстремальным ситуациям привыкли, особенно за последние два года, и в случае, если планы порушатся, быстро и легко найдут выход из положения.

Международный фестиваль струнно-смычкового искусства L’arte del Arco Фото: la-primavera.org

Кылкобыз или электроскрипка?

Уже в следующем году пройдет фестиваль L’arte del Arco, который охватит Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.

«В этом году я задумал то, с чем не сталкивался на своей практике. В каждом из концертов будет участвовать старинный барочный инструмент, его современный аналог и народный струнно-смычковый инструмент, такие как эрху, гиджак, кылкобыз… Все одни – разные интерпретации одного струнно-смычкового инструмента, и у наших слушателей появится возможность проследить их сходства и отличия», – прокомментировал он.

Не обойдется и без современных ноу-хау, таких как электронные инструменты.