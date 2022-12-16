Рустем Абязов: «В современном творчестве больше возможностей и в звучании, и в гармонии»

Прошедший в Казани восьмой «Абязов-фестиваль» был посвящен синтезу разных искусств. За всю историю худрук фестиваля и оркестра La Primavera Рустем Абязов экспериментировал с объединением классики, фольклора и рока с театральным искусством. Почему темой этого фестиваля стало сравнение классики и неоклассики, он рассказал в интервью «Татар-информу».

Рустем Абязов: «Я всегда с удовольствием слушаю все новое» Фото: пресс-служба оркестра La Primavera

«Stabat Mater Вискова произвело на публику более сильное впечатление, чем Перголези»

Рустем Юнусович, тема нынешнего «Абязов-фестиваля» – «Классика и неоклассика – баттл». Почему была выбрана именно такая концепция фестиваля?

Все началось с телефонного звонка. Очень вежливый голос представился московским композитором – это оказался Антон Висков. Он сказал, что слышал наш оркестр на радио «Орфей», и спросил, не могли бы мы послушать его музыку. Я всегда с удовольствием слушаю все новое. Он прислал мне партитуры и записи. И я понял, что это очень искренняя и очень красивая музыка. Мне захотелось ее исполнить.

Просто так взять незнакомого для Казани композитора и исполнить целый концерт было бы рискованно. Поэтому пришла идея сделать это на «Абязов-фестивале»: все уже привыкли, что это эксперименты, смешение стилей. Поскольку музыка Вискова написана в неоклассическом стиле и названия у сочинений: Stabat Mater, Ave Maria, «Времена года» – это те названия, к которым мы привыкли, которые мы очень любим в гениальных творениях наших старинных мастеров, я подумал, что хорошо бы показать публике музыку и барочную, и музыку Вискова. Должно было быть некое творческое соперничество – не с точки зрения, какая музыка лучше, но какая произведет большее впечатление на публику.

Возникла идея, потом она расширилась, возникли другие композиторы – сейчас очень многие пишут в неоклассическом стиле. В программе появился и Шнитке, и другие композиторы. И, как мне кажется, идея себя оправдала.

«В современном творчестве куда больше возможностей: и в звучании, и в гармонии, и в мелодике» Фото: пресс-служба оркестра La Primavera

По вашему ощущению, кто побеждает, если уж это баттл?

Я думаю, у каждой части свои поклонники. У музыкантов до начала фестиваля было ощущение, что, скажем, современные композиторы в принципе не могут соперничать с Перголези. Но когда мы сложили все воедино, когда это прозвучало с потрясающим Московским синодальным хором, от начала и до конца, и прозвучало на едином эмоциональном порыве, мои музыканты отнеслись к этому совершенно по-другому.

По моим личным ощущениям, Вискова было интереснее слушать, чем Перголези. Творчество старинного мастера хорошо знакомо, но для современного уха это, наверное, уже скучное звучание. В современном творчестве куда больше возможностей: и в звучании, и в гармонии, и в мелодике – мне показалось, что Stabat Mater Вискова произвело на публику более сильное впечатление, чем Перголези.

«По моим личным ощущениям, Вискова было интереснее слушать, чем Перголези» Фото: пресс-служба оркестра La Primavera

«Публика могла сравнить две хрестоматийные “Аве Марии” и два образца неоклассики»

В программе также Ave Maria – одно из основных произведений второго вечера. Тоже были открытия?

Безусловно! Зная, что у Антона Вискова есть Ave Maria, я отобрал самые знаменитые «Аве Марии» - Шуберта, Баха – Гуно, у нас есть еще Вавилов, которого весь мир полстолетия пел под именем Каччини, и это ведь тоже неоклассика и необарокко. Когда я попросил Вискова представить свой вариант сочинения, он выслал нам пять вариантов! Я предложил их на выбор приглашенной солистке Евгении Афанасьевой. Публика могла сравнить две хрестоматийные «Аве Марии» и два образца неоклассики. При этом смысл в них остался прежним: это молитва, обращенная к Деве Марии. В Казани одна из версий прозвучала впервые в мире.

В исполнении хора и оркестра прозвучала «Маленькая джазовая месса» Боба Чилкотта Фото: пресс-служба оркестра La Primavera

То же самое произошло с «Временами года»: еще одна мировая премьера авторства Вискова и, конечно же, Вивальди.

Что было предложено в фестивальной программе в третий день?

Темой третьего вечера стало «Необарокко». И опять же о вечном. К нам приехала замечательная флейтистка Ирина Стачинская. Впервые в фестивале принял участие детский хор – ребята представляли ДМШ №5 Набережных Челнов. В исполнении хора и оркестра прозвучала «Маленькая джазовая месса» Боба Чилкотта - о человечестве, о мире, о любви.

«Stabat Mater прозвучало в старинной кирхе – в тех стенах, в которых оно и должно звучать» Фото: пресс-служба оркестра La Primavera

Состав солистов фестиваля отличался от ранее заявленного. С чем это связано?

К сожалению, нам вдвое урезали финансирование фестиваля. Поэтому мы были вынуждены отказаться от приглашения некоторых солистов, в том числе иностранцев. При этом мы не поменяли ни одного произведения в программе. Прозвучало абсолютно всё заявленное ранее. Причем на очень достойном уровне. Горжусь солистами нашего оркестра!

Изменения коснулись и площадки: первый концерт нам пришлось срочно переносить из ГБКЗ имени Сайдашева, так как зал отдали под какое-то «паркетное» мероприятие. Мы поняли, что политика у нас в приоритете. С другой стороны, Stabat Mater прозвучало в старинной кирхе – в тех стенах, в которых оно и должно звучать.

Тема следующего «Абязов-фестиваля» уже известна?

Скажу так: идея уже есть.