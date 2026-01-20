news_header_top
Общество 20 января 2026 12:18

Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов получил звание Почетного строителя России. Награду татарстанскому лидеру вручил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во время итоговой коллегии Минстроя РТ.

Файзуллин отметил системную работу республики в сфере строительства и благоустройства, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов, связанных с обновлением городов и развитием промышленности. По его словам, многие инициативы Татарстана стали федеральными практиками.

