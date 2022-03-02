Рустаму Минниханову вручили юбилейную медаль «Российский фонд мира — 60 лет»

Фото: © Пресс-служба Президента РТ

Представители РФМ вручили Президенту Татарстана Рустаму Минниханову юбилейную медаль «Российский фонд мира — 60 лет» на встрече, которая состоялась сегодня в республиканском Доме Правительства. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Уточняется, что решение об этом Правление фонда приняло, учитывая вклад Рустама Минниханова в укрепление международного авторитета РФ, а также развитие межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Во время встречи Рустам Минниханов обсудил с представителями международного общественного фонда «Российский фонд мира» сотрудничество по ряду гуманитарных направлений, в том числе в сфере благотворительности. Особое внимание стороны уделили содействию в укреплении мира и согласия между народами и странами.

По поручению Президента РФ Владимира Путина Президент РТ Рустам Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия — исламский мир», где уделяется самое серьезное внимание вопросам сотрудничества и укрепления связей между Россией и исламским миром.