Рустаму Минниханову презентовали шесть инвестпроектов

В Казани состоялось очередное заседание Инвестиционного совета республики. В обсуждениях проектов приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, глава Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина и представители компаний. Итогом заседания стали шесть утвержденных инвестпроектов.

По словам Минуллиной, деловая активность в Татарстане растет несмотря на пандемийные сложности.

«За первое полугодие 2021 года частные капиталовложения в республику выросли на 23% относительно аналогичного периода прошлого года. Надеемся, что этот тренд продолжится до конца года», — отметила глава АИР РТ.

Говоря о конкретных проектах с прошедшего заседания, Минуллина сообщила, что общий объем инвестиций утвержденных проектов составил 4,8 млрд рублей.

«Благодаря данным проектам у нас появятся более 1,6 тыс. новых рабочих мест. Проекты разнонаправленные — от программного обеспечения до строительной отрасли», — подчеркнула Талия Минуллина.

По ее словам, каждый из представленных инвестпроектов при реализации послужит на благо развития различных отраслей экономики республики, увеличит ее конкурентоспособность и устойчивость.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Одним из рассмотренных на инвестсовете проектов стало мобильное приложение Round от разработчиков из Казани, которое позволяет школьникам и студентам лучше определиться со своей будущей профессией.

«Мы являемся IT-стартапом и создаем собственное мобильное приложение для подростков, чтобы они смогли найти свои увлечения и через практико-ориентированный подход сформировать требования к своей будущей профессии. Ведь зачастую современная молодежь выбирает учебные заведения по рекомендации родителей, а не по своим способностям. Мы хотим это изменить», — объяснил директор компании-разработчика приложения Марат Исмагилов.

Другим участником инвестсовета стал президент ГК «Мегастрой» Владимир Малыгин. Он представил проект создания нового логистического распределительного центра в Зеленодольском районе РТ.

«Мы планируем построить распределительный центр на 23 тыс. кв. метров. Это позволит повысить нашу эффективность и возможности для работы с другими регионами. Мы рассчитываем на получение льгот при реализации проекта и выделение земли на условиях без выкупа», — рассказал Малыгин.

Также на заседании инвестсовета одобрили проект компании «РариТЭК» по расширению инфраструктуры для газомоторной техники в республике. Речь шла о строительстве новых станций заправки газомоторным топливом и других точек развития отрасли.

«Мы делаем газовые автомобили и создаем под них инфраструктуру: сервисы, автозаправки — чтобы все пользователи газомоторной техники чувствовали себя уверенно и спокойно на наших дорогах», — пояснил исполнительный директор компании «РариТЭК» Рамиль Нурутдинов.

Он добавил, что развитие газомоторной инфраструктуры позволит ускорить перевод автопарка республики с бензина и дизеля на газ — в качестве более экономичной и экологичной альтернативы традиционному топливу.

Другие проекты на прошедшем инвестсовете были связаны с производством лифтового оборудования, созданием нового индустриального парка, а также организацией производства пластиковых окон.