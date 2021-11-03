Рустаму Минниханову представили основные направления стратегии развития Казанки

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание, посвященное разработке стратегии развития реки Казанки, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Рустаму Минниханову презентовали основные элементы стратегии. Обсуждались велопешеходные маршруты, обновление и создание прибрежных парков, лодочных станций и экотуристического кластера «Зеркала Татарстана». Помимо этого, благодаря стратегии в столице Татарстана будет реализован ряд экологических проектов.

Участниками мероприятия, которое состоялось в Доме Правительства РТ, стали первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, первый замглавы Казани Денис Калинкин.