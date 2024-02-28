Рустаму Минниханову предложили создать производство высокочистого оксида алюминия в КФУ

Создать производство высокочистого оксида алюминия на базе фабрики катализаторов Казанского федерального университета предложил профессор Химического института имени А. М. Бутлерова КФУ Александр Ламберов. Об этом он заявил на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме Правительства РТ.

«Предлагаем реализовать проект по организации производства в два этапа на базе фабрики катализаторов Казанского университета. На первом этапе докупается необходимое оборудование и катализаторы. На втором этапе завершается разработка получения высокочистого оксида алюминия, и технология становится автономной», – сказал докладчик.

Ламберов уточнил, что минимальная рентабельность производства катализатора – более 60%, а высокочистого оксида алюминия – свыше 200%. «Все это делает проект привлекательным для инвестирования», – подчеркнул он.

По словам профессора, к оксиду алюминия, особенно в нефтехимии и частично в нефтепереработке, предъявляются достаточно жесткие требования по текстуре и прочности. Но такой высокочистый продукт в России достаточно дефицитный. «Только у одного производителя оксид алюминия в определенной мере соответствует предъявляемым требованиям, однако его мощности не позволяют удовлетворить нарастающие потребности в этом продукте», – заметил он.

Ламберов добавил, что проблема резко обострилась с началом санкционного давления на Россию, поскольку около 80% катализаторов имеют в своем составе оксид алюминия. Его содержание составляет от 70% до 100%.

«Существующую проблему можно решить путем организации производства высокочистого оксида алюминия и катализатора на его основе. В прошлом году руководство КФУ выделило нашей лаборатории здание площадью 2 тыс. кв. метров, закупило часть промышленного оборудования и оплатило изготовление установки для масштабирования технологии производства высокочистого оксида алюминия», – сообщил он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов попросил гендиректора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафината Яруллина обратить внимание на этот проект.

«Переговорите с коллегами, как можно организовать эту работу. Собственное производство – это все равно свое. Тем более, университет будет над этим работать. Нужно делать продукт хорошего качества», – отметил руководитель республики.