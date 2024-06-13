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Рустаму Минниханову объявили благодарность за поддержку здравоохранения в ЛНР
Раису Республики Татарстан выражена благодарность от Председателя Правительства ЛНР. Диплом представителям шефа-региона в Луганске вручила Министр здравоохранения нового российского региона Наталия Пащенко в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника.
Слова благодарности Рустаму Минниханову выражены за высокие показатели в восстановлении существующих и строительстве новых объектов здравоохранения Луганской Народной Республики, за значительный личный вклад в экономическое развитие и укрепление производственного потенциала республики.
С момента подписания соглашения о сотрудничестве между двумя республиками, Татарстан провел капитальный ремонт одной из больниц Лисичанска, передал спецтехнику, в том числе реанимобили, для двух подшефных городов – один из которых Рубежное, принял участие в оснащении учреждений здравоохранения подшефных территорий медоборудованием, среди которых рентген аппарат.
Кроме того, на первом этапе сотрудничества между регионами – по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, в ЛНР прибыла передвижная поликлиника, благодаря чему удалось провести медицинский осмотр сотен местных жителей. Татарстанские врачи в 2023 году завершили полный медосмотр детского населения, проживающего на тот момент в Лисичанске и Рубежном.
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