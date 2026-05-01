Рустам Минниханов: Татарстан внес большой вклад в Великую Победу

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе республиканского совещания в Доме Правительства РТ заявил, что республика внесла значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Минниханов отметил, что на следующей неделе страна будет отмечать 81-ю годовщину Победы. Ценой невероятных усилий деды и прадеды одержали победу в самой кровопролитной войне в истории, напомнил Минниханов. На фронт ушли 700 тыс. татарстанцев, больше половины из них не вернулись. 353 жителя республики удостоены звания Героя Советского Союза. С самого начала войны предприятия Татарстана и сельчане активно включились в выполнение военных заказов и обеспечение фронта всем необходимым, добавил Раис РТ.

Сегодня в республике проживают 5 тыс. 534 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 92 фронтовика, а также 1017 вдов ветеранов войны. Общая задача – уделить особое внимание и заботу каждому из них, подчеркнул Минниханов. Крайне важно сохранить память о массовом героизме советского народа и воспитать на этом примере молодое поколение.

Раис Татарстана поручил главам муниципальных образований и руководителям министерств и ведомств обеспечить проведение торжественных мероприятий ко Дню Победы на высоком уровне, организовать чествование ветеранов войны и труда, участников СВО и членов семей погибших военнослужащих. Особого внимания требуют вопросы безопасности, заключил он.