Рустама Минниханова угостили кумысом на Федеральном Сабантуе в Якутии

Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Одним из традиционных угощений Федерального Сабантуя в Якутии стал кумыс – национальный напиток из кобыльего молока. На праздничной площадке Раис Татарстана Рустам Минниханов попробовал кумыс, запив им чак-чак. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«А мы продолжаем запивать чак-чак кумысом», – отметила она.

На фотографии Рустам Минниханов вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым вместе пробуют напиток.