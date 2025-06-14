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Общество 14 июня 2025 09:27

Рустама Минниханова угостили кумысом на Федеральном Сабантуе в Якутии

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Рустама Минниханова угостили кумысом на Федеральном Сабантуе в Якутии
Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Одним из традиционных угощений Федерального Сабантуя в Якутии стал кумыс – национальный напиток из кобыльего молока. На праздничной площадке Раис Татарстана Рустам Минниханов попробовал кумыс, запив им чак-чак. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«А мы продолжаем запивать чак-чак кумысом», – отметила она.

На фотографии Рустам Минниханов вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым вместе пробуют напиток.

#федеральный сабантуй #Якутия #Рустам Минниханов #кумыс
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