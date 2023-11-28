У Рустама Минниханова просят помощи в открытии авиасообщения между Кыргызстаном и Россией

На пленарном заседании форума «Деловые партнеры Татарстана» Раиса РТ Рустама Минниханова попросили оказать помощь в организации авиасообщения между Кыргызстаном и Россией.

Как сказал директор транспортной компании «Кыргызстан-энергия», замдиректора бизнес-клуба «Болгар», вице-президент татаро-башкирской организации «Туган тел» Линар Мансуров, на данный момент между двумя странами нет постоянного грузового авиасообщения.

«Сегодня основной грузопоток из Кыргызстана едет на автомобильном транспорте. Из-за санкций и недружественной политики соседних республик транспортная перевозка превращается в большую проблему. Они ставят препятствия, чтобы недопустить доставку новых товаров в Россию. У нас есть уникальная возможность организовать авиасообщение для перевозки грузов из Кыргызстана в Татарстан и на территорию России. На данный момент между нашими странами постоянного грузового авиасообщения нет», — подчеркнул Мансуров.

По его словам, на последнем саммите стран СНГ было достигнуто соглашение об организации 28 рейсов в неделю между Россией и Кыргызстаном. Масуров считает, что нельзя упустить возможность пустить часть грузопотока через Татарстан и попросил поддержку Рустама Минниханова в решении этого вопроса.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, мы просим Вас помощь в открытии первого грузового авиасообщения между Кыргызстаном и Россией, отдать необходимые указания заинтересованным ведомствам для привлечения необходимого объема груза, а также рассмотреть возможность предоставления складских помещений на выгодных условиях. Любая Ваша помощь — это минимальные транспортные тарифы, что позволит увеличить грузопоток», — обратился спикер к руководителю республики.

Он также отметил наличие весомых причин для организации грузового авиасообщения между Россией и Кыргызстаном.

«Плюсы данного проекта — это быстрая реализация продуктов, произведенных в Татарстане и России, развитие онлайн-торговли в республике, возможность реэкспорта российских товаров через Кыргызстан в другие страны, увеличение нагрузки на международный аэропорт Казани, беспрепятственная доставка товаров, медицинских препаратов и сырья, необхомых для нужд граждан РТ и России», — сказал руководитель «Кыргызстан-энергия».

Автор: Энже Габдуллина