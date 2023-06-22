Рустам Ямалеев: Сабантуй – рычаг, который помогает привить любовь к татарской культуре

Рустам Ямалеев: Сабантуй - рычаг к привитию любви к татарскому языку и культуре

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Сабантуй – это рычаг, с помощью которого прививается любовь к татарскому языку, культуре, главная дата для всего народа, поэтому Штаб татар Москвы каждый год стремится принимать в нем активное участие и коллективно посещать праздники в разных частях страны, заявил глава общественной организации Рустам Ямалеев.

Он рассказал, что в этом году команда штаба традиционно примет участие в гребной регате на общегородском Сабантуе в Москве.

«У нас есть и мужская, и женская команды по гребной регате, которые в этом году обязательно снова выступят. Мы всегда готовимся к этому состязанию, а потом собираемся на празднике все вместе, приводим близких и друзей. Как правило, у нас там устанавливается своя палатка. А уже после все дружно идем пить чай на площадку Штаба татар. Там всегда аншлаг. У нас есть постоянные активисты, их 13 700 человек. Они всегда приводят на общегородской праздник в Москве гостей», – рассказал руководитель объединения.

По его словам, одной из главных задач, которая ежегодно стоит перед волонтерами, – приводить не только людей татаро-башкирской национальности, но и москвичей, чтобы они увидели этот необычайный татарский колорит, обычаи, танцы, история которых уходит в глубину веков. Ямалеев отметил, что самое активное участие Штаб татар принимает в организации сабантуев совместно с Автономией татар Московской области, проводит большое количество конкурсов и посещает праздники в различных городах региона: в Красногорске, Дубне, Коломне, в Щелково. Он рассказал, что в прошлом году активисты и постоянные посетители организации всей командой посетили и федеральный сельский Сабантуй, общегородской Сабантуй в Ульяновске, на мусульманском-детском Сабантуе в Татарстане в Балтасинском районе и на Шахтерском Сабантуе в Новокузнецке.

«Что касается общегородского Сабантуя в Москве, хотелось бы в этом году видеть большое количество площадок для детей и традиционную татарскую дискотеку, которую обычно проводят после праздника, потому что ее очень любит наша молодежь. Мы также ждем и элементов поднятия чувства патриотизма, любви к нашей Родине в песнях, выступлениях и в целом в проведении, поскольку мероприятие проводится в сложное для страны время и тему спецоперации никак нельзя обходить. Хочется, чтобы на празднике приветствовали героев СВО, людей, приехавших с передовой, чтобы они выступили перед гостями», – поделился ожиданиями глава Штаба татар.

Руководитель организации также призвал наряду с батырами чествовать и врачей, значимость которых стала особенно понятна во время пандемии коронавируса. Ямалеев предложил в рамках Сабантуя также провести деловые клубы для бизнесменов.

Напомним, общегородской Сабантуй в Москве состоится 1 июля в музее-заповеднике Коломенское. Начало в 11:00.