Рустам Ямалеев: Сабантуй — это рычаг для сохранения татарского языка и культуры

Значимость Сабантуя в настоящее время возрастает «в сотни раз». Об этом президент Национального конгресса татар Москвы и тюркских народов Рустам Ямалеев заявил журналистам «Татар-информа» на II Шахтерском Сабантуе в Новокузнецке.

«У нас такое сложное время. Народы и религии должны быть объединены, а лидеры должны находиться среди людей. Это поднимает дух, объединяет, вселяет надежду на будущее. В настоящее время этот праздник всё более востребован», — отметил собеседник агентства.

Рустам Ямалеев выразил категорическое несогласие с мнением, что на проведение Сабантуя тратятся деньги, которые можно было бы направить на что-то более полезное. «Это наш главный праздник. Идеологический рычаг для сохранения татарского языка, культуры, традиций. Сабантуй проводится в основном за счет спонсоров. На мой взгляд, необходимо привлекать еще больше спонсоров», — пояснил он.

При этом, по словам Ямалеева, на Сабантуе необходимы еще три вещи: «круглый стол для бизнесменов, Совет аксакалов татар России, проведение мероприятий для молодежи и студентов».

Мнение московского эксперта поддержал и председатель Национально-культурной автономии татар Алтайского края Анвар Аминов. «Праздник международного масштаба. Это дает подъем. Повышает моральный дух, увеличивает интерес к традициям, обеспечивает общение. Это повышает авторитет татар, отношение губернаторов [к татарским активистам] становится более серьезным, увеличивается внимание, становится легче отстаивать проекты», — объяснил он свою позицию.

Журналист «Татар-информа» пообщался с представителями разных национальностей, приехавшими на Сабантуй в Новокузнецке. Отец Артура Ледомского — татарин по имени Ринат, но своим национальным происхождением местный житель до этого не интересовался. Он пришел на праздник с маленьким сыном. «До этого я ничего не знал», — сказал Артур о Сабантуе. Побывав на мероприятии, он заметил, что теперь у него вызывает интерес праздник плуга и другие моменты, связанные с культурой татарского народа.

Чувашская делегация из села Чуваш-Пай Гурьевского района очень высоко оценила Сабантуй. «Праздник дает единство. Это источник эмоционального подъема. Он показал, что Россия богата на разные национальности. Различные национальные костюмы поднимают настроение. Мы высоко ценим приезд делегации из Татарстана на высоком уровне», — заметила староста чувашской деревни Нина Зыкова. По ее словам, жители селения провели праздник Агатуй. «Для празднования в областном масштабе у нас мало населения», — уточнила она.

Организатор мероприятий Евгений Лукьяненко рассказал, что считал Сабантуй «праздником весенне-полевых работ», а о его этническом характере ему стало известно только благодаря участию татарстанской делегации. «Мы рады, что этот праздник проходит у нас», — подчеркнул он.

Кирилл Шелепов из Новокузнецка отметил «высокий уровень и позитивность» этого праздника. По его словам, раньше он был знаком преимущественно с русской культурой, а о Сабантуе знал только то, что это этнический праздник.