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Руc Тат
Политика 19 сентября 2023 12:27

Рустам Хидиятуллин освобожден от должности замглавы Минцифры Татарстана

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Рустам Хидиятуллин освобожден от должности замглавы Минцифры Татарстана
Фото: Минцифры Татарстана

Заместитель министра цифрового развития Татарстана Рустам Хидиятуллин освобожден от должности с 19 сентября. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По документу, решение принято «по соглашению сторон».

Хидиятуллин занимал эту должность с 2022 года. Кто станет его преемником, пока неизвестно.

#минцифры рт
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