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Рустам Хидиятуллин освобожден от должности замглавы Минцифры Татарстана
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Фото: Минцифры Татарстана
Заместитель министра цифрового развития Татарстана Рустам Хидиятуллин освобожден от должности с 19 сентября. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
По документу, решение принято «по соглашению сторон».
Хидиятуллин занимал эту должность с 2022 года. Кто станет его преемником, пока неизвестно.
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