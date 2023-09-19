Рустам Хидиятуллин освобожден от должности замглавы Минцифры Татарстана

Фото: Минцифры Татарстана

Заместитель министра цифрового развития Татарстана Рустам Хидиятуллин освобожден от должности с 19 сентября. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По документу, решение принято «по соглашению сторон».

Хидиятуллин занимал эту должность с 2022 года. Кто станет его преемником, пока неизвестно.