Имам Хайруллин выразил соболезнования родным погибших в Нижнекамске

Имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на Нижнекамск. Об этом он написал в своем канале в МАКС.

«С глубочайшей скорбью воспринял весть о трагедии в Нижнекамске. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших. «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун» – поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. Молю Всевышнего о прощении грехов ушедших, о ниспослании им райских обителей и о даровании терпения и стойкости их семьям. Пусть милость Создателя будет с каждым, кто потерял родного человека. Также от всего сердца желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Пусть Аллах облегчит их страдания и окружит заботой близких», – отметил Хайруллин.